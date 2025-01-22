警破12宗電騙案涉$130萬拘1男 八旬婦愛子心切被呃完再呃失$17萬
針對近期發生的「猜猜我是誰」電話騙案，警方新界南總區刑事部人員經過深入調查，鎖定一個詐騙團伙，牽涉最少8宗案件，受害人是年齡介乎76至93歲的長者，損失總金額超過130萬元。其中一名83歲婆婆誤信兒子被捕向騙徒繳付保釋金，即使聯絡到兒子，但愛子心切下還是再一次受騙，共計損失17萬元「老本」。警方前日（20日）採取行動，以「以欺騙手段取得財產罪」罪拘捕一名50歲本地男子，發現他最少牽涉另外4宗同類騙案。
警鎖定一詐騙團伙涉8宗案 受害人全是長者
新界南總區刑事部警司姚永勤稱，就近期發生的「猜猜我是誰」電話騙案，新界南總區刑事部人員經調查及情報分析，鎖定一個詐騙團伙，當中牽涉最少8宗同類騙案，案件分布全港，騙款由3萬至85萬元不等，損失總金額超過130萬元。受害人全部是長者，年齡介乎76歲至93歲。
人員於本周一（1月20日）採取執法行動，拘捕一名50歲本地男子，報稱在夜店做侍應，因工作量不多而鋌而走險；案中他負責向受害人收取騙款，罪名為「以欺騙手段取得財產罪」，現正被警方扣查；經調查發現他牽涉多4宗「猜猜我是誰」電話騙案。
新界南總區刑事部重案組總督察楊蓉進一步說明案情稱，12宗「猜猜我是誰」電話騙案分別發生於去年12月至今年1月。騙徒犯案手法一如既往，隨機打電話予受害人，假扮他們的子女或親友，訛稱涉及刑事案件被警方扣留，急需提交「保釋金」。騙徒會指示受害人不要告訴其他人或報警。受害人因緊張及擔心家人而答應要求，並準備「保釋金」。其後另一名騙徒，假扮成受害人子女或親友的朋友聯絡受害人，相約到指定地方或上門取「保釋金」。當受害人成功聯絡到家人後，才發現自己被騙。
楊續稱，其實大部份長者都知道電話騙案的存在，但當收到騙徒來電，可能當時只得自己一人，騙徒亦善於營造危急情景，令長者們未能冷靜處理或向其他親人求證，被不法分子利用愛子心切之心，痛失辛苦儲來的金錢。
八旬婦愛子深切 兒子報平安後 仍二度受騙
其中一宗案件，案中81歲的婆婆被騙徒利用她緊張子女的心「呃完再呃」。她收到騙徒假扮兒子來電，訛稱與人打架被警察拘捕。婆婆非常緊張，很快將第一筆騙款交予騙徒；之後婆婆仍擔心兒子安危，即透過電話聯絡到兒子，兒子亦清楚告知她已被騙，而自己安全無礙，千叮萬囑婆婆不要再付款予騙徒。
豈料婆婆與兒子通電話後，騙徒又再來電，繼續假扮兒子要求更多騙款。婆婆愛子深切，再一次誤信騙徒，付第二次騙款。其後家人陪婆婆到警署報案時，由於婆婆始終無親眼見到兒子，依然相信他被警方拘捕，要求代辦保釋手續。婆婆最後失去17萬元積蓄。
警籲市民能親身陪伴受騙長者 免被「呃完再呃」
楊蓉提醒市民多陪伴家中長者，多提醒長者留意不同類型的騙案手法，令長者不會墮入騙案。如家中長者不幸誤中騙案，希望市民能夠盡快親身陪伴他們，讓長者知道親人安全，可以安心，以免騙徒再有機可乘，「呃完再呃」。
新界南總區防止罪案辦公室高級督察李金鵬稱，電話騙案像無形的陷阱，「你睇唔到，但一步踏錯就會損失慘重」。2024年第四季新界南總區錄得110宗「猜猜我是誰」電話騙案，損失金額高達620萬港元，相比第三季，無論宗數和金額都上升一倍有多。
騙徒利用市民，尤其針對獨居長者對家人朋友的擔心或者忙亂時心態失去判斷力。騙徒冒充受害人子女或朋友，講述「被捕」或者「急需金錢」等故事，迫使受害人在緊張和未經深思熟慮的狀態下付款。受害人大部份是公公婆婆，今次案件中最年長93歲受害人，因愛子心切，一聽到子女急需錢，未有核實而墜入騙局。
年近歲晚，騙徒活動活躍，警方會加強冬防，在社區多做防騙宣傳活動，以及高調巡邏，以維持社會治安。同時呼籲市民，在街上留意到可疑人士不斷接觸長者，請立即報警求助。另外，留意以下情況：
1. 面對陌生來電，保持冷靜，唔好比「感情炸彈」炸懵你
騙徒最常用的「武器」是情感勒索，利用對親友的關心投放「感情炸彈」，令你於短時間內完全喪失判斷力，匆忙做出決定。
2. 收線求證：收到陌生來電的第一步，是保持冷靜並收線，然後用平時聯絡親友的電話號碼打給對方，確認電話內容是否屬實。例如問：「剛才你電話度話要錢，係咪真嘅？」
3. 設立暗語：同家人事先商量設立一個「家庭密碼」，例如一句特別嘅短語或者童年回憶。當陌生來電要求金錢時，叫對方講出暗語以確認身份。如果對方未能說出，就知道是假冒。
4. 堅持親身交收：如果對方聲稱急需金錢，請堅持要求親自交收，並選擇公共場合見面，通常此類騙徒會因此現形。
5. 善用「防騙視伏APP」，建立「防騙防火墻」
警方強烈建議市民下載一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏APP」。此App如「防騙雷達」，可以即時偵測可疑來電和網站，避免跌入騙徒嘅圈套。
6. 緊記「防騙三式」：
* 不接聽：對於陌生來電，尤其涉及金錢要求，直接不接聽或掛線；
* 不輕信：勿輕易相信任何聲稱是親友、老闆或者其他身份的人；
* 不過數：勿匯款或者轉帳予任何人，除非已核實對方身份。
7. 多留意身邊人，一同成為「社區防騙大使」
防騙並非一個人的事，而是全社會的責任。市民可以成為身邊人的「防騙守護者」，用觀察和關心幫助減少騙案發生。警方絕不會要求任何人士，向非警務人員，用任何形式繳付保釋金或其他款項。市民家中如有長者獨居，應該多向他們宣傳警方的防騙訊息；如果發現親友突然提取大量現金，聲稱「幫仔女」或「做投資」，請主動關心，幫助查證真偽。大廈保安員或街坊，如留意到住戶或者路人神情緊張、攜帶大量現金，亦可主動詢問或見疑即報。
根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，「以欺騙手段取得財產罪」是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。而由於案件盛行，及相關案情嚴重，警方會就同類型案件徵詢律政司意見，向法庭申請加重刑罰。