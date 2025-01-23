警國安處續查鍾劍華案　民意研究所職員助查後離開警署

理大前助理教授鍾劍華涉嫌「煽動分裂國家」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被通緝，警方國安處已先後將鍾劍華的伍姓太太及兒子、鍾劍華的三名弟妹，以及香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀帶返警署協助調查。今早（23日）國安處再帶走兩名香港民意研究所職員到警署協助調查，二人相隔1小時分別離開沙田警署及青山警署。



其中一名香港民意研究所職員於今日約中午12時離開沙田警署。

消息指，今早（23日）國安處再帶走兩名香港民意研究所職員到警署協助調查，其中一名職員於約中午12時離開沙田警署。（黃學潤攝）

另一名職員於約下午1時離開青山警署。

另一名職員於約下午1時離開青山警署。（蔡正邦攝）

理大前助理教授鍾劍華。（資料圖片）

警方國安處於去年12月24日公布新一輪通緝名單，涉及6名海外港人，包括藝人鄭敬基、理大前助理教授鍾劍華、前「學生動源」召集人鍾翰林、黃大仙區議會前議員劉珈汶、新聞工作者何良懋及張晞晴。當局指，他們分別涉煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；各懸紅100萬元。國安處指各人涉嫌出賣國家，罔顧港人利益。

當中鍾劍華涉及違反《香港國安法》第21及29條「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，警方指鍾於2024年5月至2024年6月期間，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。2020年12月至2023年11月期間，持續透過不同的平台和方式，包括接受傳媒訪問、在社交媒體上發布貼文等，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。1月22日鍾劍華的三名弟妹到警署協助調查

1月22日早上警方國安處帶走鍾劍華的二弟、三妹及四弟到三間警署協助調查，至中午時分三人陸續離開警署。

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1月14日鍾劍華的太太及兒子到警署協助調查

1月14日，警方國安處到元朗及深水埗區，將鍾劍華的伍姓太太及兒子，分別帶到天水圍警署及旺角警署協助調查。據知，兩人在鍾劍華被通緝後搬離居所，各自搬至上述兩區居住。

1月13日警國安處到民研辦公室調查

1月13日香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀被警方國安處帶走調查，據悉涉及協助在逃人士鍾劍華的案件。當日國安處人員從辦公室檢走一批文件，鍾庭耀及兩名民研職員由探員陪同下離開，登上警方車輛，被帶返警署助查。據知，警方在追查與鍾劍華的聯繫，以及釐清鍾庭耀及民研有否向逃犯鍾劍華提供資金及查找勾結外國勢力的證據。

1月13日鍾庭耀被警方帶離民研辦公室，另有兩名民研職員同樣被帶署助查。（陳浩然攝／資料圖片）