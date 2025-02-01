有片︱男賊旺角凌晨偷8000元頭盔　事主發文追緝：見二手出售請PM

旺角有賊人半夜三更偷取停泊「骨位」電單車上的頭盔，報稱價值8,000元，犯案過程被閉路電視拍攝下來，物主今日（2月1日）於網上發佈影片追緝，希望網民提供資訊。事發於1月26日，片中所見一名身穿黑色連帽外套的男子，左手手持一個黑色袋、右手執一枝香煙，途經旺角廣華街百利達廣場對出、俗稱「骨位」的路邊電單車位，徘徊約兩分半鐘後，偷取一個鎖在電單車車身上的頭盔。



事主在Facebook發文指「比（被）人偷左（咗）個頭盔 有片有相！已報警處理，如有師兄見到有呢個二手頭盔出售請PM我！多謝各位」，事主亦已報警求助。



CCTV片段拍攝到一名男子偷走頭盔。（香港鐵騎館(吹水區) Facebook / 程浩）

男子查看頭盔約分半鐘 一度離開

第一條片段拍攝時間為1月26日凌晨4時6分。片中可見，當時男子由煙廠街方向行到骨位，走近事主的電單車，並上前觀看並觸摸該頭盔，男子嘗試取走但不成功。男子返回路邊，吸了一口煙，在電單車旁停留約一分鐘後，往登打士街方向離開。

約30秒後，男子折返並在電單車前「眼甘甘」望着頭盔，未有行動，往煙廠街方向離開時，又不時向後回望。

影片開頭，男子由煙廠街方向行到骨位。左手持袋、右手執煙。（香港鐵騎館(吹水區) Facebook / 程浩）

折返後耗時約20秒偷走頭盔

相隔一分鐘後，另一閉路電視影片顯示，黑衣男子再度從登打士街方向回到骨位，他走向電單車並手持工具，在電單車旁停留約20秒，背對閉路電視，當時可見頭盔仍在。

男子曾返回行人路上，再「揖揖揚揚」站在電單車右方約20秒，疑似將頭盔物體放入黑色袋，然後離開骨位，當時頭盔已經不見。男子隨即施施然往登打士街方向離開。影片可見，當時曾先後有一輛的士及一輛小巴經過，男子卻大模廝樣行事。

第二段片段可見，男子再折返電單車位置。（香港鐵騎館(吹水區) Facebook / 程浩）

警：頭盔連鎖頭失竊 報稱值八千元

警方表示，1月26日凌晨4時44分，姓程（28歲）男子報案指，他1月25日晚上11時許，將電單車泊在廣華街2至20號對出位置，其後翌日凌晨4時40分，發現頭盔及鎖頭盔的鎖頭不見。失竊頭盔報稱價值8,000元。案件列作「車輛內盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進，暫時未有人被捕。