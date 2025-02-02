六合彩｜1.88億今攪珠　花園街投注站疑短路停開　市民「摸門釘」

蛇年伊始，即迎來史上最高額六合彩頭獎彩金——1.88億元新春金多寶，今（2日）晚9時30分攪珠，9時15分截止售票。正當大批市民於多區購買彩票之際，今午3時31分，旺角花園街好景商業中心地下馬會投注站，疑因電線短路冒煙，職員報案，消防趕抵約6分鐘後救熄，幸無釀傷亡、毋須疏散。警方及消防在場調查，有市民欲進入投注站「摸門釘」被拒。



據了解，受事件影響，該投注站要暫停服務。馬會在手機程式表示，由於突發事故，旺角花園街場外投注處暫時未能提供服務，客戶可前往附近的旺角彌敦中心場外投注處使用馬會投注服務。投注戶口持有人亦可經馬會投注三合一、網上投注服務「投注區」、其他數碼服務平台、電話投注服務 1881或電話投注自動服務系統1886進行投注。

警方在場調查。（羅日昇攝）

馬會回覆查詢時表示，下午3點許，涉事投注站出現小範圍冒煙，無人受傷。為安全起見，已即時疏散職員及顧客，同時通知警方及消防到場協助。消防員仍在涉事投注站檢查，確保安全後才能重開，馬會已派員到場，安排顧客前往附近投注站。

新春金多寶今（2日）晚9時30分攪珠，9時15分截止售票。馬會估計，今晚攪珠頭獎彩金將高達1.88億元，若以10元一注獨中，會是史上獲得最高六合彩頭獎彩金。