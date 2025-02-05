東鐵綫故障｜太和站關閉個別出入口　實施人流管理措施

由於東鐵綫近太和站附近有工程車故障，停在行車綫上，影響列車進出太和站，截至今日（5日）上午8時繁忙時間，東鐵綫列車仍然受阻。



太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

太和站擠滿候車乘客。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

太和站乘客甚多，職員在場協助。（羅敏妍攝）

職員在場協助。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

事故發生於清晨6時左右，至上午8時45分仍在處理中。

【08：01】東鐵綫列車服務調整更新如下：

來往金鐘站至火炭站 - 每4分鐘一班；

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班；

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班；

來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班。

港鐵稱，工程人員仍在盡力處理事件。現時所有東鐵綫南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客，車站已加派人手在月台作出廣播及協助乘客。相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。

由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。

陳女士知道有列車事故，提早出門口。（羅敏妍攝）

乘客陳女士今早7時30分在港島東區出發，到大埔遠足。她表示，出門前知道東鐵綫有事故，預計要1.5小時的行程。其間候車乘客比較多，「等多好幾分鐘先一班車，因為比較多車去火炭」，最後8點50分左右到達太和。

她滿意現場指示：「職員指示好清晰，疏導得好好，有啲車去火炭，有啲去大埔，所以都無乜問題。」

另一位中五女生莊同學，今日返大埔區的學校參加課外活動。她於上水站出發，但登上列車後未有即時開出，車廂廣播稱有機械故障令行程延誤，最終她遲了10分鐘左右才到達太和站。

事故期間實施單軌雙程行車。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員檢視情況。（黃學潤攝）

據了解，涉事工程車停在三渡坑對開路軌，受其故障影響，太和站暫時採取單軌雙程行車。

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）