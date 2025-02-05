東鐵綫故障｜東鐵綫南北行受阻逾4小時　港鐵將交代事故

東鐵綫近太和站附近有工程車故障，停在行車綫上，影響列車進出太和站。東鐵綫南北行方向列車均告受阻，其中列車最長候車時間一度達24分鐘一班。今日（5日）上午11時，港鐵將在太和站交代詳情，屆時《香港01》會現場直播。



太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只得一個月台上落客，人多擠迫。（羅敏妍攝）

太和站擠滿候車乘客。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

太和站乘客甚多，職員在場協助。（羅敏妍攝）

職員在場協助。（羅敏妍攝）

事故發生於清晨6時左右，至上午11時仍在處理中。

【10：35】現時為非繁忙時間，東鐵綫列車服務如下：

來往金鐘站至火炭站 - 每4-8分鐘一班；

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班；

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班；

來往上水站至落馬洲站 - 每20分鐘一班。

港鐵稱，工程人員仍在盡力處理事件。現時所有東鐵綫南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客，車站已加派人手在月台作出廣播及協助乘客。相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。

由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。

陳女士知道有列車事故，提早出門口。（羅敏妍攝）

乘客陳女士今早7時30分在港島東區出發，到大埔遠足。她表示，出門前知道東鐵綫有事故，預計要1.5小時的行程。其間候車乘客比較多，「等多好幾分鐘先一班車，因為比較多車去火炭」，最後8點50分左右到達太和。

她滿意車站指示：「職員指示好清晰，疏導得好好，有啲車去火炭，有啲去大埔，所以都無乜問題。」

跨境學童莊同學，在深圳出發時未知有事故。（羅敏妍攝）

讀中二的莊同學，是跨境學童。今晨7時半由深圳出發，當時還不知道港鐵有事故，過關至落馬洲洲才有廣播：「喺落馬洲等車等好耐，要15分鐘, 車站有廣播，等咗一班，但車入面好多人。」最後9時15分到達太和站。

事故期間實施單軌雙程行車。（黃學潤攝）

事故期間實施單軌雙程行車。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員檢視情況。（黃學潤攝）

據了解，涉事工程車停在三渡坑對開路軌，受其故障影響，太和站暫時採取單軌雙程行車。

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）