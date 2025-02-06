上水3狗疑遭毒殺口有白沬　同倉犬1倖存3失蹤　警列虐畜追查

上水發生懷疑毒狗案。今日（6日）凌晨1時許，警方接報指，蓮塘尾村1個茶座後方位置發現3具狗屍，警員接報到場調查，同時通知愛協趕至協助，案件列作「殘酷對待動物」處理。



現場共有3具狗屍。（毛守救援提供）

狗屍口吐白沬。（毛守救援提供）

動物救護組織「毛守救援」創辦人Kent和區議員劉鎮海交代事件，當中Kent表示，上月收到好心市民轉介，指有人在現場經營4個狗倉，其中兩隻狗分別失去左前腳和左後腳，傷口齊口滴血，相信誤中捕獸器，義工每日關注狗倉情況，得知倉內總共有逾10隻狗，包括7隻狗嬰，狗隻嚴重受傷，倉與倉之間互通，狗隻可以自出自入。區議員劉鎮海指出，動物義工年初二（30日）起救走該2隻懷疑因捕獸器而受傷的狗隻。

人員檢查狗屍。

動物義工發現狗屍後，將之放入黑色袋中。

動物義工發現狗屍後，將之放入黑色袋中。

Kent表示，義工每日到場餵飼狗隻，但昨日（5日）發現未見該7隻狗嬰，擔心牠們出意外，於是通知「毛守救援」，最終眾人在狗倉附近的工字鐵底發現3具狗屍，以及1隻狗。

劉亦指狗屍口有白沫，懷疑中毒致死，現時尚有3犬未找到，估計牠們都是「凶多吉少」，警員嘗試拍打聯絡狗倉負責人，但對方未有開門，新界區最近接連發生多宗毒狗案，不排除今次事件和早前毒狗案有關。

據了解，動物義工發現狗屍後，將之放入黑色袋中，愛協經檢查後，發現狗屍沒有表面傷痕，連同倖存狗隻一併帶走。

愛協經檢查後，發現狗屍沒有表面傷痕，連同倖存狗隻一併帶走。