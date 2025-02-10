車Cam直擊｜天水圍泊路邊貨車遭扑爆玻璃　蒙面賊開門潛入盜竊

網上流傳一段車Cam影片，可見一輛貨車停泊在天水圍天竹街，詎料被一名蒙面賊扑爆車窗玻璃，然後開門入內盜竊。事主呼籲同行提高警覺，又笑言「車真係無值錢嘢偷，正正經經買六合彩，仲有機會發達！」



據了解，事發在2月4日凌晨時分，事主接獲其他司機通知，始知遇竊。事件中，據悉他被偷去一張八達通，連同維修車窗費用，損失逾800元。



賊人伸手入車內嘗試打開車門。(Roy Chan/天水圍街坊鄰里)

片段長約24秒，可見貨車左方車門的玻璃被打爛，地上遺下玻璃碎，一名身穿黑衫黑褲的蒙面男賊人，伸手入車內嘗試打開車門，及後黑衣賊更站上車胎，半身伸入車內解鎖。他成功打開車門後，爬入車內盜竊，得手後逃去無蹤。

賊人站上車胎，半身伸入車內解鎖。(Roy Chan/天水圍街坊鄰里)

事主在帖文中指損失一張八達通，又呼籲同行提高警覺。有網民表示，上月有貨Van在同一位置更被整架偷去，又指是南亞裔人士所為；有人就說該處位置偏僻，另有網民形容事件天理不容，「經濟差多咗人出來搵食，大家小心」。

賊人站上車胎，半身伸入車內解鎖。(Roy Chan/天水圍街坊鄰里)

對於有人指是南亞人犯案，事主回應稱：「其實好多南亞人都好好嘅，不過係南亞人又好咩人都好，車真係無值錢嘢偷，正正經經買六合彩，仲有機會發達！」

賊人站上車胎，半身伸入車內解鎖。(Roy Chan/天水圍街坊鄰里)