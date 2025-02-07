屯門屯興路地盤奪命工作事故　40歲男工由判頭駕車送院後不治

屯門有男工人懷疑墮下，送院後身亡。今日（7日）下午5時40分，警方接獲報案，指於今日中午12時許，在屯門屯興路一地盤，一名40歲男工人懷疑從高處墮下，送往屯門醫院搶救，惟惜告不治。警方將案件列作「工業意外」處理，詳細情況及意外成因仍有待調查。



意外後，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文已到醫院與死者一行10餘人親屬了解事件。據了解，死者為泰國籍持香港身份證，任職雜工，於上述地盤工作約兩星期。今早8時他與另3名工人由判頭帶到上址進行除草修樹工作，惟至上午11時，事主疑發生事故，由判頭駕車送院，其後不治。據蕭倩文指，死者親友抵院後知悉事件，要求報警處理。據悉，根據警方初步調查，判頭指事主向他報稱感不適。警方仍在調查確實的意外成因。

意外後，死者一行10餘人親屬到醫院了解事件。

勞工處表示，現正調查今日（7日）上午在屯門發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

涉事地盤位於屯門屯門屯興路。（梁偉權攝）

翻查資料，肇事地盤為屯門中公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 - 第二期，擬議屯興路的公營房屋發展平整約3.3公頃土地、興建一條行車道連相關行人路以連接屯興路用地及屯興路、進行相關附屬工程，包括排水、排污、供水、斜坡鞏固及景觀美化等工程。由中國土木工程集團有限公司擔任承建商，由2023年7月31日動工，預計2028大致完成。

《香港01》正向土木工程拓展署及承建商查詢事件。