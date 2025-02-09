渣打馬拉松2025｜截至下午2時半　27跑手不適送院　其中5人嚴重

每年一度的盛事渣打香港馬拉松今日（21日）舉行，7.4萬名跑手分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里（10K）賽事。全馬及半馬在尖沙咀出發，而10K則在東區走廊起步，終點均在維多利亞公園。

截至下午2時半，有27名跑手不適送院，其中5人嚴重，4人則已經出院。



早上9時19分，一名50餘歲男跑手參賽期間突然不適暈倒，其後清醒被送往瑪麗醫院治理。至10時許，先後有5名男女跑手被送到律敦治醫院治理，其中一人送院時需戴上氧氣罩。

一名黑人女跑手需包上錫紙保暖送往律敦治醫院治理。（鄭嘉惠攝）

一名男跑手送院時需戴上氧氣罩。（鄭嘉惠攝）

一名男跑手清醒被送往律敦治醫院治理。（鄭嘉惠攝）

截至下午2時半，共27名跑手不適送院治理，其中5名男子被送往律敦治醫院，均情況嚴重；另有15男3女分別被送往瑪嘉烈醫院、東區醫院、伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、律敦治醫院、天水圍醫院，均情況穩定；另外1男3女已經出院。

+ 4

今年渣馬參賽名額維持約74,000 個，賽事共設馬拉松、半馬拉松、10公里賽及輪椅賽項目，並提供傷健人士名額，以及沿用上屆的賽道。馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，10公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。

一如往年，東區走廊是渣打香港馬拉松10公里比賽的場地，挑戰組清晨5時半開賽，未到5時，已有不少跑手到起點前熱身。天文台預計今早氣溫跌至11度，不少跑手都穿上膠雨衣保暖，起跑前大會宣布現場氣溫為13.9度。

▼2月9日 渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼



+ 17

▼2月9日 渣馬10公里賽在東區走廊起跑▼



+ 4

▼2月9日 渣打馬拉松2025各項賽事路線圖▼

