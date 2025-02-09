影片直擊｜香園圍山火現火龍GFS擲水彈灌救　鄰近口岸旅客憂心

打鼓嶺香園圍一帶發生山火。今日（9日）下午約4時47分，警方接報打鼓嶺竹園村近近養豬場位置有山火，一度由最初兩條分別50米及20米的火線，擴散成3條火線。消防趕抵撲救，政府飛行服務隊直升機（GFS）亦協助灌救，至傍晚近6時，仍有兩條長約40米的火線。火警中，初步5男2女疏散，幸無傷亡。



從小紅書影片可見，深圳一邊可清晰見到GFS投擲水彈灌救。據了解，山火位置亦鄰近香園圍管制站，有跑完渣打馬拉松的內地旅客回程時目擊山火，感到憂心，「很近！希望可以平安！」



山火鄰近香園圍管制站，「火龍」猛烈。（讀者Billy Cho提供）

來自上海的曹先生向《香港01》透露，今日特意來港參與「渣打馬拉松2025」賽事，他完成半馬拉松（21.0975公里）賽事後，準備經香園圍管制站返回內地，親眼目睹上址發生山火，「最初很小，只有一條20米，後來愈來愈大，變成一片火海了！」

曹先生指，他經常來港公幹，且會順道跑步和跑山，亦有留意《香港01》新聞，得悉之前元朗一帶山火，致山頭付之一炬，感到十分痛心。他亦指，今次是第一次近距離目擊山火，擔心會擴散，「很近！希望可以平安！」其後他發現火勢開始受控，始安心過關返回內地，但在深圳蓮塘口岸仍可見到濃煙飄上半空。