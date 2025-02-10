兩男女往中環一銀行圖提取1億美金　職員踢爆用假文件報警共拘5人

中環一間銀行職員機警，揭破有人以假文件，企圖提取高達1億美元（折合近7.8億港幣），事件中共有5名男女被捕。周一（10日）下午約5時15分，警方接獲皇后大道中29號華人行一間銀行的職員報案，指有一男一女企圖以懷疑虛假文件提款。警方經調查後，以涉嫌「行使虛假文書」，當場拘捕該兩名男女。



消息稱，當場被捕的兩名涉案男女為菲律賓籍，分別68歲和38歲，持護照來港。兩人今午抵達華人行匯豐銀行後，女疑犯向職員展示3張懷疑偽造的「信用狀」文件，男疑犯則向職員要求提取1億美元。銀行職員查看文件後起疑，報警求助。

警方將案件交由中區警區刑事調查隊跟進。警員調查後，隨即再拘捕3名男女，涉嫌「串謀製造虛假文書」，包括一名54歲馬來西亞籍男子、一名64歲姓蔡內地男子、及一名29歲姓陶內地女子。事件中合共5人被捕。

案件交由中區警區刑事調查隊第七隊跟進。（資料圖片/黃偉民攝）

翻查資料，今次已非首次發生同類案件。去年10月23日，一名61歲印尼籍男子，帶同一名34歲姓李女翻譯員，持一張1,000萬美元本票（折合約7,770萬港元）前往中環皇后大道中1號滙豐銀行總行申請户口。職員揭發本票有異樣，於是報警。警員接報到場，檢獲一張面值1,000萬美元的懷疑偽造本票，經調查後以涉嫌「行使虛假文書」，拘捕該名印尼籍男子及女翻譯員。

▼2024年10月印尼漢持千萬美元假本票圖開銀行戶口▼

