天眼直擊｜女子偕女童逛旺角自拍館　順手偷iPhone　物主發帖追尋

網上流傳一閉路電視片段，顯示一名女子帶同一名女童在旺角中心一間自拍館，選取備用頭飾期間，該名女子疑拾遺不報，偷去其他人留下的iPhone手機，過程約12秒。手機物主事後在網上發文，指iPhone目前定位在屯門欣寳路一帶，已經報警追尋。



網上流傳片段，顯示一名女子帶同一名女童在旺角中心一間自拍館試戴頭飾期間，女子偷取其他人遺下iPhone 15 Pro Max。（閉路電視片段截圖）

閉路電視片段顯示，一個身穿黑衫黑褲的女子帶同一名女童在店內試戴備用的頭飾期間，女子留意到有枱面有一部手提電話，左右張望後走近枱面，似乎在揀選頭飾，並將手提電話移到一旁，未幾再四處張望，隨即用袋掩護拿走。

《香港01》聯絡到物主羅小姐，她講述事件經過，指昨日（10日）傍晚6時半，她偕朋友到旺角中心一間自拍館，試戴頭飾期間將iPhone 15 Pro Max放在枱面，10多分鐘後離開店舖，至7時左右才驚覺遺失了電話，於是折返查詢，店員翻查閉路電視片段發現疑是該名女子偷走電話手機。

羅小姐其後借朋友電話定位，發現被盜手機電話最後出現在旺角中心的時間是6時58分，之後已轉移到屯門欣寳路一帶。其家人嘗試致電不果，用Whatsapp致電亦無人接聽。羅小姐已經報警求助，並指電話內有其個人及學校資料，希望早日尋回。