元朗三代命案｜兩父子多處刺傷及割傷大出血亡　孫報警後墮斃

元朗周二晚（11日）發生文氏三代命案。警方最先接報在振興新村發生雙屍命案，一對93歲及69歲父子被發現伏屍在村屋單位內，疑頭部有致命傷；而93歲死者的19歲孫兒，於命案揭發不久，被發現在距離振興新村約500米外的朗屏邨墮樓身亡。警方今日（12日）將案件列謀殺及自殺，元朗區助理指揮官(刑事)關駿軒於下午1時交代案情。



關駿軒指5分鐘內先後接獲兩案的報案。振興新村現場為450呎單位，人員到場時發現大閘虛掩，近廚房兩男倒臥地上，93歲男臉、頸、背有多處被利器刺傷及割傷，並大量出血，69歲男子同樣臉、頸、前臂有多處傷痕及大量出血，兩人旁有染血的22厘米長廚房鉸剪及21厘米長生果刀。單位內無搜掠痕跡，屋內及身上有財物。



朗屏邨死者為19歲男子，為93歲死者的孫兒，大廈的18樓走廊有死者個人財物，相信為墮樓地點，他致命原因為骨折，與墮樓傷勢脗合。調查發現，爺父兩人先到振興新村單位，孫兒其後獨自前往及離開振興新村單位，然後獨自前往朗屏邨，他為振興新村一案報警者。警方正循多方向調查事件動機，包括個人背景、家庭關係、財產等利益糾紛。三死者均無業，過往不曾有糾紛紀錄。



元朗警區重案組及機動部隊，今早分別在振興新村及朗屏邨繼續調查，其間在振興新村附近檢獲一把鎅刀，暫時未知是否與案有關，尚待檢驗。

重案組及機動部隊今早（12日）再到命案現場。（蔡正邦攝）

今日（12日）早上10時左右，約20名警方機動部隊及重案組探員，再到振興新村雙屍案現場。其中機動部隊在村屋附近一帶搜索，翻看雜物及路邊隙縫，似乎在找尋涉案物品。至於命案單位仍然拉上封鎖線，門外停有九旬死者的單車、輪椅及電動輪椅。

及後在距離村屋約200米位置，發現一把紅色柄的鎅𠝹刀，檢走作證。

▼2月11日振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案▼



食環署仵工將爺爺及父親遺體運上「黑箱車」。

警方於周二（11日）晚上8時12分接報指，有兩人昏迷倒臥在振興新村內一村屋單位。救護員接報趕至為兩名事主檢查，惟證實已明顯身亡；及至同日晚上8時17分，即振興新村命案報案數分鐘後，警方再接獲元朗朗屏邨悅屏樓有人墮樓。消息稱，警方初步相信兩宗案件有關連，案件由元朗警區重案組跟進。

據了解，元朗振興新村的兩名男死者，分別為93歲及69歲父子，兩人姓文；至於朗屏邨墮樓案死者亦姓文，年僅19歲，為93歲文叔的孫兒、亦即69歲死者的兒子。3名死者為文氏三代。

左起：父親、孫兒及爺爺。3名死者遺體由同一輛黑箱車舁送殮房。

元朗朗屏邨悅屏樓發生墮樓案，19歲男子當場死亡。（陳永武攝）