元朗三代命案｜重案續查兩現場　PTU擴大搜索　村外200米檢𠝹刀

元朗振興新村周二（11日）晚上發生雙屍命案，一對93歲及69歲父子被發現伏屍在村屋單位內；而93歲死者的19歲孫兒，於命案揭發不久，被發現在距離振興新村約500米外的朗屏邨墮樓身亡。警方今日（12日）繼續調查兩案的關連，重案組及機動部隊人在振興新村及朗屏邨一帶調查及搜證，有探員在振興新村外路邊檢走一把鎅刀，未知是否與案有關。



警方在距離單位外200米位置的路邊，檢獲一把紅色膠柄的鎅刀。（羅敏妍攝）

今日（12日）早上10時左右，約20名警方機動部隊及重案組探員，再到振興新村雙屍案現場，繼續以藍色膠帶封鎖村屋調查。其間在涉案村屋外200米位置的路邊，檢獲一把紅色膠柄的鎅刀。

警方在距離單位外200米位置的路邊，檢獲一把紅色膠柄的鎅刀。（羅敏妍攝）

警方在距離單位外200米位置的路邊，檢獲一把紅色膠柄的鎅刀。（羅敏妍攝）

重案組及機動部隊今早（12日）再到命案現場。（蔡正邦攝）

大批警員今日（12日）早上再到現場。（羅敏妍攝）

重案組及機動部隊在振興新村調查及搜證



現場仍然拉上封鎖線。（羅敏妍攝）

至於命案單位仍然拉上封鎖線，門外停有九旬死者的單車、輪椅及電動輪椅。

警方繼續封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

重案組及機動部隊人在朗屏邨調查及搜證



街坊稱，九旬死者文叔獨居，其妻約6年前入住老人院。平日其兒子（69歲死者）會到來探望老父：「幫佢煮飯，整吓架單車咁。」

據街坊所知，文叔是新田原居民，在新田有地，曾經有人收購，但被他拒絕；另外文叔早年也曾經營食肆，但因缺人手協助，很快結業，並退休多時。文叔閒時踏單車出入，有時自己推輪椅，會跟街坊打招呼。而且街坊所見，文叔很慳儉，執拾賣剩的菜回家食用。

不過亦有街坊指，文叔和19歲孫關係很好，孫兒也痛錫爺爺。

▼2月11日振興新村雙屍案▼



食環署仵工將九旬翁及其69歲兒子的遺體運上「黑箱車」。

警方於周二（11日）晚上8時12分接報指，有兩人昏迷倒臥在振興新村內一村屋單位。救護員接報趕至為兩名事主檢查，惟證實已明顯身亡；及至同日晚上8時17分，即振興新村命案報案數分鐘後，警方再接獲元朗朗屏邨悅屏樓有人墮樓。消息稱，警方初步相信兩宗案件有關連，案件由元朗警區重案組跟進。

據了解，元朗振興新村的兩名男死者，分別為93歲及69歲父子，兩人姓文；至於朗屏邨墮樓案死者亦姓文，年僅19歲，為93歲文叔的孫兒、亦即69歲死者的兒子。3名死者為文氏三代。

左起：父親、孫兒及爺爺。3名死者遺體由同一輛黑箱車舁送殮房。

元朗朗屏邨悅屏樓發生墮樓案，19歲男子當場死亡。（陳永武攝）