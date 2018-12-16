【紅隧玩滑板車】兩「雪人」駕電動滑板車過隧道　職員報警　

電動滑板車現紅隧！今日（16日）凌晨1時許，兩名身穿雪人裝束、疑為英國籍男子，於紅隧內駕駛電動滑板車，被職員發現後截停，並報警處理。有網民揶揄提醒兩人付隧道費，亦有留言提醒駕駛無牌機動車屬違法。

有網民今日（16日）凌晨，於網上發佈一段影片，指約凌晨1時兩名男子駕電動滑板車進入紅隧。影片中顯示，隧道內左邊行車道，有兩名身穿白衣白褲、頸上掛有「紅蘿蔔鼻」飾物的男子，打扮成雪人裝束，於紅隧內駕駛電動滑牌車。片段中可見，當時隧道內車輛不算多，兩輛電動車保持一段距離，兩男雙腳站立於滑板上，雙手緊握電動手柄，旁若無人駕車直駛。

職員截停後報警 警方給予警告後放行

警方表示，今早凌晨1時許接獲隧道職員報警，指有人於紅隧內駕駛電動滑板車，將兩人截停後報警求助。警方接報後到場，兩名涉事男子分別為29及27歲，疑為英國籍，警方調查後給予兩人警告後放行。

有網民揶揄兩人應付隧道費，亦有網民留言提醒駕駛無牌機動車屬違法。

未登記即屬犯法 初犯最高可判入獄三個月​

根據運輸署網頁顯示，電動單車及滑板必須領牌才可於道路行駛，又指法例界定所有電動單車及電動滑板皆屬電單車，該類車輛不論大小及所用燃料類別，都必須按《道路交通條例》（第374章）規定登記及領牌才可於道路上行駛。

根據《道路交通條例》（第374章，指「路」、「道路」 （ road）包括所有公眾可連續或間歇進入的公路、大道、街、里、巷、短巷、坊、停車場、通道、徑、路及地方，不論是否屬於政府財產；公園亦屬此列。在私家路上駕駛未經登記及領牌的上述車輛也屬違法，除非有關的私家路在憲報上曾另有註明。另外，駕駛未領牌車輛，初犯者可被判罰最高罰款5,000元及入獄三個月。