【白牌車】警方放蛇扮乘客打擊非法載客車輛　拘三名司機

新界南總區交通部執行及管制組人員經深入調查，今日（16日）上午約8時30分進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的執法行動。

警方派員喬裝乘客，以1600元、2000元及120元車資租用三輛私家車分別由荃灣及深井一大廈前往惠州，及由荃灣一商場前往彭福公園。

行動中，警方拘捕一名59歲姓容本地男子、一名59歲姓陳本地男子及一名40歲姓梁本地男子，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」。被捕男子已獲准保釋候查。

無相關牌照不能取酬載客 罪成入獄

警方強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款五千元及監禁三個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁六個月。另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款一萬元及監禁十二個月，並吊銷駕駛執照十二個月至三年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。

由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。而有關涉案私家車車主，亦須要負上刑事責任。

