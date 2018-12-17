【危坐棚架】銅鑼灣建築女工追薪寒風危坐廿小時　高空拯救隊到場

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【12月18日 0800更新】女事主危坐伊利莎伯大廈仍未返回安全位置，事發至今已近20小時。據了解，現場另有三名工人支援女事主，他們均為外牆泥水收口工人，涉事工友被拖欠11萬元薪金約一個半月。
運輸署今早7時許宣佈，因有人在危險位置，波斯富街北行介乎告士打道與謝斐道之間的唯一行車線仍然封閉。 現時上址交通繁忙。
高空拯救隊到場協助。(鄧詠中攝)
昨（17日）午12時48分，一名工人疑為追討欠薪，危坐於銅鑼灣伊利莎伯大廈的棚架上，其同事報警。現場為告士打道伊利莎伯大廈C座，整幢樓已搭棚，工人危坐於高層位置，身體被隔塵網遮蔽。消防員到場展開氣墊，並在天台對落兩、三層戒備。現場消息指，危坐工人為一名女子，她危坐在26樓棚架內，其間不斷上下移動。
受事件影響，謝斐道及告士打道交界昨日已封閉。至昨傍晚6時，該名工人仍未返回安全位置，並移向堅拿道東方向，消防員暫時將氣墊放氣，但行車線未解封。晚上7時45分，該名工人仍然危坐。
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長江實業及新鴻基地產於1978年聯手發展伊利莎伯大廈於1978年，大廈分為A、B、C三座，樓高28層並設有468伙住宅，實用面積從540至906方呎不等。本年7月尾，亞洲工程（國際）有限公司於大廈進行裝修工程期間，因在行人路擺放建築廢物而未有採取任何防塵措施，而被裁定違反《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》，被罰$10,000元。
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