【危坐棚架】銅鑼灣建築女工追薪寒風危坐廿小時　高空拯救隊到場

【12月18日 0800更新】女事主危坐伊利莎伯大廈仍未返回安全位置，事發至今已近20小時。據了解，現場另有三名工人支援女事主，他們均為外牆泥水收口工人，涉事工友被拖欠11萬元薪金約一個半月。

運輸署今早7時許宣佈，因有人在危險位置，波斯富街北行介乎告士打道與謝斐道之間的唯一行車線仍然封閉。 現時上址交通繁忙。