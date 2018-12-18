【幣少爺被捕】話要「低調」又直播買飯票　否認派錢　寸爆苦主

「幣少爺」黃鉦傑今（18日）凌晨獲釋後，高調張揚會到深水埗「北河同行」飯店向明哥購買飯票做善事，並於下午2時到達深水埗找明哥。黃鉦傑一邊開Facebook live， 一邊走向「北河同行」飯店，他稱警察告知他做善事不要太高調，所以今天「低調少少，戴了帽，費事影響太多人。」惟直播中完全看不到他的「低調」，反而吸引了大批市民到場。

下午1時許 ，數十名市民從Facebook得悉「幣少爺」會到「北河同行」找明哥，便在「北河同行」門外聚集，警察在場間起封鎖線，防止人們走出馬路。黃鉦傑於下午2時到達飯店，近百名市民圍觀，紛紛舉起手機攝影，他手持一曡準備買飯票的「金牛」，有市民以為「幣少爺」會再派錢起哄，現場有不少警察在場拍攝情況及維持秩序。

之後黃鉦傑到達明哥飯店，二人握手後便一起上了飯店二樓商討購買飯票事宜，黃鉦傑於直播內向明哥講「我有聽你的意見，低調d，其實我都很欣賞你。」之後就應明哥夥計要求暫停直播。其間有市民於飯店樓下大呼「幾時派錢呀？」

「幣少爺」否認上周派錢。（郭倩雯攝） 「幣少爺」否認上周派錢 之後兩人一起接受記者訪問，明哥稱感謝對方支持飯票活動，黃鉦傑則回應警方呼籲，勸諭大家派錢或飯券，不要造成混亂，維持安全秩序。對於上周是否他策劃派錢的問題，他一概稱「不回應， 不是我做的。」明哥指黃鉦傑做了很多慈善活動，捐錢給很多機構，但他的fans不信他所做，「惟有自己做出來比人看到。」明哥指他一直指點黃鉦傑盡量有秩序，不要影響市民及交通，希望大家能用心做慈善。明哥指黃鉦傑原本打算捐10萬元，現在捐92,000元，幣少笑稱「我都唔知洗咗去邊。」

明哥稱人人都可前來買飯票，不會了解每個人收入來源，他做慈善的錢由政府監管亦有人管理，所以不會擔心錢來歷不明。（郭倩雯攝） 回應掘礦機騙局 「我認爲這個世界有買有賣」

對於有人成立「苦主大聯盟」指他售賣掘礦機是騙局，他指如果有人覺得比人騙，可以選擇去報警，「我自己認爲這個世界有買有賣，是做生意模式，當然有些人覺得不服氣，但無計。」他稱自己已經向部分人士退款。他又否認利用法律漏洞售賣掘礦機，稱「只是現時未立法管制區塊鏈市場。」明哥被問到會否擔心對方購買飯票的錢來歷不明，明哥稱人人都可前來買飯票，不會了解每個人收入來源，他做慈善的錢由政府監管亦有人管理，所以不會擔心。

「幣少爺」離開時被近百名市民包圍， 跟隨他到達座駕， 沿途不斷歡呼，更有外籍人士不停大叫 ：I want money man ，現場一片混亂，大批市民走出馬路包圍「幣少爺」座駕，警方不停呼籲市民不要聚集於街上。