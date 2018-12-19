【陀地遇襲】勸交反被南亞人毆傷搶金鏈　友人「幫拖」遭打傷

周三（19日）凌晨零時許，一名姓葉（42歲）男子行經深水埗福華街51號對開時，據報發現四名南亞裔男子於街頭口角爭執，他見狀好言相勸，卻「好心着雷劈」辣㷫四人，反遭對方以鐵蓮花圍毆至頭破血流，兼搶走一條值約5萬元的金鏈。葉的一名姓楊（41歲）男友人聞聲趕至「幫拖」時同遭打傷。

四名賊人逞兇後拔足狂奔，兩名事主心有不甘，尾隨窮追，惟至黃竹街時終被四賊逃脫。事後現場遺下一個金鏈扣及佛牌，亦有一條並非屬於事主的銀鏈，不排除混亂間由賊人遺下，警方將證物檢走調查，深水埗警區刑事調查隊正追緝四名賊人歸案。兩名事主則由救護員送往明愛醫院治理。

陀地好心勸交 反被搶五兩重金鏈

事主葉先生表示，當時他看見四名南亞裔男子與另一群人士爭執，於是上前勸交，然而對方突然向他揮拳，有人更亮出鐵蓮花襲擊，雙方糾纏至黃竹街及福華街交界，葉一名在附近食肆的朋友聞聲趕至，卻被對方打傷頭部，其後一度追往向南昌街方向，惟對方已逃去無蹤。

事發期間，葉失掉一條約重四、五兩的金鏈，價值約五、六萬，事後他在地上尋回及身上的佛牌，探員亦檢走一條銀鏈，稍後將檢驗是否與案有關。地上遺下血漬，探員回現場調查。

據了解，葉有黑幫背景，為事發現場附近的「陀地」。

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