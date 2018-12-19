【The ONE搶劫】地產小子械劫名錶潛逃被擒　警夜封垃圾斗起假槍

今年9月30日晚，一名男子闖入尖沙嘴彌敦道100號The ONE地下一間名貴手錶專門店，他扮豪客買錶，其間從袋拿出疑似槍械，指嚇店員，並劫去三隻名錶，合共值約60萬元。警方發現疑犯逃至內地，通報公安部及廣東警方。深圳警方於10月10日於羅湖拘捕姓蔡疑犯。

今日(19日)下午，兩地警方在深圳皇崗口岸，簽署移交書後，深圳警方將姓蔡疑犯柙至落馬洲大橋深港分界線，將疑犯及賊贓移交給本港警方。深圳警方於10月10日拘捕疑犯後，經審訊下，得知賊贓的去向，於珠海警方的協助下，起回三隻被偷去的手錶。

深圳警方將姓蔡疑犯柙至落馬洲大橋深港分界線，將疑犯及賊贓移交給本港警方。

所持槍械為假槍

今日晚上警方交代詳情稱，事發當晚疑犯於中港碼頭乘船往澳門，其後再逃至內地。警方事發後，於垃圾中轉站找到疑人作案時所持的槍械及所穿的上衣，該支槍械經鑑證後，證實為一支氣槍，能發出的能量低於兩焦耳，法例上並不屬於一支槍械。警方表示，一般玩具店亦有售賣類似氣槍，作案時疑犯未有將膠珠彈入氣槍。

疑犯牽涉兩盜竊案

疑犯26歲，持本港身份證，現正涉持械行劫罪被捕。根據警方紀錄，他亦牽涉兩宗發生於今年8月的盜竊案，當時他分別於上水及旺角名錶店，訛稱試錶，盜去兩隻總值15萬元的錶，兩隻錶仍未起回。據悉，他曾於本港做過地產代理，他被捕時身在深圳一住宅單位內。

據了解，疑犯打劫後，警方追蹤CCTV，掌握了有關行蹤，及棄槍位置，但發現假槍已被清潔工倒掉，棄於垃圾斗內。警方於是派人連夜守住垃圾斗，其他在大量垃圾內搜索，起會涉案假槍。