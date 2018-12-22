【大埔斬妻案】分身家惹殺機　妻擁獨立屋業權　與丈夫持多間公司

大埔昨晚發生倫常血案，坑下莆村一對年約六旬的夫婦疑感情破裂，為分配家產問題爭執，其間姓黎丈夫以生果刀及鐵鏟襲擊姓陳妻子，她後腦等多處中刀重創，昏迷送院。記者翻查資料顯示，女事主名下持有一間村屋、私家車及四家公司，部份公司與丈夫聯名持有。

黎氏夫婦家境不俗，居住在坑下莆村一村屋內。記者今早到訪涉事村屋，發現村屋佔地廣闊，有寬敞花園停泊一輛由陳婦持有的私家車，並設有錦鯉魚池及儲物空間。翻查土地註冊處資料顯示，該村屋為陳婦名下物業，於2016年由一名姓黎男子以送讓契的方式轉贈。而停泊在該村屋花園內的私家車，也是由陳婦持有。

涉事村屋花園停泊一輛由女事主持有的私家車。(黃偉民攝)

根據公司註冊處資料，陳婦名下持有四家公司，分別從事成衣加工及環保科技開發，其中三家成衣加工公司與丈夫聯名持有。記者到訪有關公司註冊地址，發現沒有相關公司資料，只是一個個空置的單位。

分配家產問題惹爭執 丈夫刀斬妻子

事發在昨（21日）晚上11時許，夫婦二人於坑下莆村一村屋內因婚姻觸礁，討論分配家產問題爆發激烈爭執，期間姓黎丈夫盛怒之下，持生果刀及鐵鏟斬劈妻子，她走避不及，後腦、肩膊及嘴部最少中三刀，重創倒臥血泊中，不省人事，兒子見狀慌忙制止及報警。男事主以涉嫌「傷人」被警方拘捕，案件交由大埔警區重案組跟進。