【平安夜Never-end】警拍《復4》短片　提市民留意路面安排

《復仇者聯盟4》預告片段有Avengers Endgame的字眼。 （《復仇者聯盟4》預告片段截圖）

扮到咁足，原來係想提大家今明兩晚要留意特別交通同運輸安排。 （警方fb片段截圖）

「每年佢一嚟，條街就多咗好多人」，說的就是明日（25日）的聖誕節。香港警察facebook今日上載一段名叫「Never-end Game」的短片，提醒市民在佳節外出前，需注意封路及特別交通及運輸安排，驟眼看來，還以為是近期大熱的超級英雄電影《復仇者聯盟4》的片段。

平安夜及聖誕節是市民外出慶祝的日子，警方及運輸署每年均會封路及安排特別交通措施。香港警察facebook今日趁平安夜人潮高峯期前上載一段名叫「Never-end Game」的短片，提醒市民在今明兩日外出前，需留意附近是否有封路安排，以免行程受阻。整條片段的音樂及用色，都有近期大熱的超級英雄電影《復仇者聯盟4》影子。片段起初特寫警方的頭盔，模仿鐵甲奇俠（Iron Man）面具，到中段以聖誕老人服裝扮Iron Man的鐵甲掛起，通通都是參考《復仇者聯盟4》的片段，花盡心思，都是希望市民今晚和明晚外出時，緊記留意警方及運輸署的道路安排，復仇者聯盟會Endgame，但人流管制Never-end，最後，警方也祝大家今晚的慶祝活動Never-end。

Never-end Game - 平安夜及聖誕節特別交通及運輸安排