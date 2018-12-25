【區議員大晒？】狂插警員抄牌係「濫用警力」　網民圍剿：垃圾！

「我唔介意你抄（牌），但我實同你指揮官講！」面對着詞鋒尖銳、恃勢凌人的區議員兼村長，抄牌警員應如何自處？平安夜（24日）晚互聯網瘋傳一段短片，某位自稱是村長的區議員於粉嶺圍咪錶停車場妙語連珠，「狂插」警員入村抄牌是濫用警力，霸氣稱：「有人投訴冇所謂，而家冇人投訴吖嘛！」更揚言向該警區指揮官投訴。氣燄之大雖令警員毫無招架之力，卻燃起廣大網民怒火，有心水清的網民旋即認出該「霸主」疑是北區區議員彭振聲，一面倒撻伐：「咁嘅垃圾都可以做議員！」

點只冇法律常識，聽佢講嘢，就知佢冇做人的基本常識。 網民 Chi Chiu Samuel Lau

嘩，歪理變道理！區議員好威威豬喔！ 網民 Raymond Tse

▼「我認為你係濫用咗你嘅警力」

惹來一片謾罵聲的影片長5分鐘，相信是由該名自稱是區議員的男子自行拍攝。片初可見兩名警員在一個咪錶位露天停車場抄牌，當拍低「罪證」後該男子即連珠炮發，「你哋係咪冇嘢做呢？我認為你咁樣入鄉村抄車牌呢，你係有職責，你有咁嘅權利，但我認為你係濫用咗你嘅警力！」他又提及當時約傍晚6時許，港鐵石湖墟站、粉嶺站一帶交通繁忙，「點解你唔去嗰度抄牌呢？呢度又冇人投訴，又唔阻街，鄉村嚟嘅！」

▼「我唔介意你抄，但我實同你指揮官講」

經過一輪「教訓」後，該男子隨即「撻朵」稱自己是區議員及村長，「你呢個時候嚟抄乜嘢呢？上水冇嘢做咩？粉嶺冇嘢做咩？火車站冇嘢做咩？」警員雖一度嘗試反駁，話音未落便遭到駁斥，「我都話你有權呀，我冇話你冇權喎‥‥‥點解你刻意要嚟鄉村抄牌先？係咪你唔夠票（定額罰款通知書）吖？」他又指其他地方更「適宜」警員執法，語帶囂張謂：「我唔介意你抄，但我實同你指揮官講‥‥‥影晒你number（警員編號）㗎喇！」

▼村民嗌「聲哥」支援 「佢想抄我㗎，我X佢之嘛」

兩名警員一直以沉默應戰，但有人見警員啞口無言即繼續發炮：「偏偏入嚟鄉村抄牌？頭先我見你入去嗰度抄，嗰度阻人咩？有人投訴冇所謂，而家冇人投訴吖嘛，擾民吖嘛！」此時更有數名村民以一聲「聲哥」來支援該男子，認為警員應往其餘地方執法，「聲哥你咁快走嚟呢度嘅？你早啲嚟吖嘛！」該男子聞言便自豪稱自己原本將車停泊於附近瑞柏園，「佢嚟想抄我牌，佢落緊簿架喇，我砵佢‥‥‥我坐喺度又唔係阻街，佢想抄我㗎，我X佢之嘛！」言談間更夾離粗言穢語。

▼拍片者疑是彭振聲 曾被投訴阻街 片段雖未有確實日期、地點及拍片者樣貌，但昨晚於WhatsApp及各大facebook群組瘋傳後，即時惹起網民一面倒炮轟，並旋即認出涉事地點為粉嶺圍，拍片者則是北區區議員兼粉嶺圍村長彭振聲。根據區議會網頁顯示，彭振聲報稱職業為註冊專業土木及結構工程師，屬獨立政黨，身兼多個社區小組及委員會成員，今年8月曾有人投訴其放於粉嶺中心對開的易拉架及宣傳牌阻街。

村長大晒？錶位是政府！你大還是政府大？ 網民 Angus Tang