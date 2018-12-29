【劉德華演唱會】拆解黃牛黨場外飛收飛之謎　尾場最高炒價過十萬

劉德華跨年演唱會「My Love Andy Lau劉德華World Tour」於昨日（28日）進行至第14場時，因喉嚨發炎忍痛腰斬個唱。今（29日）主辦單位就宣佈取消12月28日、29日及30日共三場演唱會，同時提醒歌迷保留該三場演唱會的完整門票，以處理有關後續安排及退票事宜。不過昨日《香港01》記者於場外發現，有疑似黃牛黨向離場的歌迷回收門票。究竟，黃牛黨為何會有收飛舉動？有知情人士透露，若主辦單位加開一場，黃牛黨就可以票換票再炒飛。

劉德華相隔8年再於本港舉行跨年演唱會，為杜絕黃牛黨炒賣門票，早於9月門票開賣時，已將一般排隊售票，全改為網上銷售。不過，昨晚演唱會腰斬後，已有至少3名疑似黃牛黨的男子已於紅館外守候，不斷向離場歌迷回收門票。記者上前詢問其中一名疑似黃牛黨，對方聲稱，因自己買不到門票，所以前來收票作為紀念。有知情人士透露，個唱雖暫時取消，不過主辦單位若補開一場，黃牛黨則可以以舊票換新票，繼而可重新炒賣門票。

場外有數名男子不斷問歌迷回收門票。（余睿菁攝）

今日主辦單位發出了有關取消安排的通知，通告全文如下：

映藝文化娛樂有限公司

《AXA 安盛呈獻 My Love Andy Lau World Tour - Hong Kong 2018》-

《取消演唱會特別通告》

鑒於劉德華先生喉嚨發炎無法演出，本公司作為主辦機構決定取消12月28日、29日及30日共三場演唱會。希望劉先生多些休息後，能繼續演出。

敬請各位觀眾保留12月28日、29日及30日演唱會完整門票，主辦機構將儘快公佈有關後續安排及退票事宜。

不便之處，敬請原諒！

尾四場個唱黃牛飛猖獗

當主辦方宣佈取消三場個唱後，黃牛黨情況更見猖獗。於買賣演唱會門票的網站上可見，現時12月31日至1月3日的滇唱會門票就愈炒愈烈。以12月31日的門票為例，現時炒價已有4208元至5萬元不等，其間門票亦不斷賣出。

尾場最高炒價超過十萬

而尾場（1月3日）的前段門票更炒高至十萬！網站上稱，尾場門票仍有超過一百張，不過只剩下中段及前段的座位。門票價格由原價580元及980元炒至4687元至108,888元不等，較原價貴約7倍至110倍不等。