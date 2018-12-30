【虐待動物】元朗租霸搬走逾一周　遺下缺糧水四犬　屋儼如垃圾崗

元朗八鄉懷疑發生虐狗事件！村屋租霸欠租達半年，十多日前遷走未有通知業主，遺下四隻唐狗於單位內，單位凌亂不堪，雜物遍佈滿地，儼如垃圾崗。曾姓業主指，姓黃一家三口已居住於上址十個月，僅交首三個月的租金被欠款至今，數日前他聽見單位內傳出狗隻吠叫及哀嗚聲，無計可施下，終於今午報警求助。
今早（30日）11時，元朗八鄉錦上路東邊路元崗村，警方接獲報案人指，一村屋單位租戶已搬走超過一周，但飼養的四隻狗仍留在，屋內環境欠佳，狗隻疑無人照顧，遂報警求助。現場消息指，涉事單位凌亂不堪，桌上吃剩食物尚未清理，空樽、嬰兒用品等均已發霉，散落遍地，單位儼如垃圾崗，並傳出強烈惡臭。另外，屋內四隻唐狗出現脫水脫糧狀況，不時吠叫及低嗚，並先後被放進籠裡，裝上車後帶走。
警方及後到場調查，並通知愛護動物協會到場協助，警方及後已聯絡租客返回現場協助調查。現時案件暫列作殘酷對待動物處理，未有人被捕。
現場雜物遍佈滿地。（潘安奇攝）
租霸遷出無通知 戶主報警求助
單位業主曾先生表示，姓黃租戶一家三口，包括一名年約兩歲女兒，已於上址居住約十個月，入住時帶同三隻狗入住，其後增至六隻狗。數日前業主聽見屋內傳出狗吠及哀嗚聲，其家人因恐怕狗隻餓壞，遂從窗口扔食物進去，業主最後於今午報警求肋。業主表示，後來經鄰居相告才得悉，戶主於十多日前未有交代，便安排朋友幫忙搬東西、並帶同其中兩隻狗遷走。
欠租逾半年 租霸扮狗義工索款
業主表示，年約三十多歲的男戶主報稱運輸工人，上址每月租金原為八千元，對方繳交首兩個月租金後，便以經濟困難為由，要求業主下調租金至七千元，惟繳交第三個月租金後便再無交租。業主又指，該戶「租霸」經常冷氣大開，電費每月達三千元，亦從未繳交。業主本來沒打算追討欠租，但聞狗隻悲鳴聲感可憐，惟有報警救狗，又表示「我唔喺睇個細路女咁淒涼，我一早趕佢走」、「唔畀租都唔緊要，你處理咗啲嘢，啲狗（肚子餓）嘅叫聲好恐怖」，又指對方當時只留下身份證，未有提供任何聯絡方式。
據了解，黃姓租霸經常於網上假裝狗義工，幫忙托管狗隻，但其後會以狗隻不適等理由，向狗隻主人索款，被揭露後即刪除有關帖文。