【虐待動物】元朗租霸搬走逾一周　遺下缺糧水四犬　屋儼如垃圾崗

元朗八鄉懷疑發生虐狗事件！村屋租霸欠租達半年，十多日前遷走未有通知業主，遺下四隻唐狗於單位內，單位凌亂不堪，雜物遍佈滿地，儼如垃圾崗。曾姓業主指，姓黃一家三口已居住於上址十個月，僅交首三個月的租金被欠款至今，數日前他聽見單位內傳出狗隻吠叫及哀嗚聲，無計可施下，終於今午報警求助。

今早（30日）11時，元朗八鄉錦上路東邊路元崗村，警方接獲報案人指，一村屋單位租戶已搬走超過一周，但飼養的四隻狗仍留在，屋內環境欠佳，狗隻疑無人照顧，遂報警求助。現場消息指，涉事單位凌亂不堪，桌上吃剩食物尚未清理，空樽、嬰兒用品等均已發霉，散落遍地，單位儼如垃圾崗，並傳出強烈惡臭。另外，屋內四隻唐狗出現脫水脫糧狀況，不時吠叫及低嗚，並先後被放進籠裡，裝上車後帶走。

警方及後到場調查，並通知愛護動物協會到場協助，警方及後已聯絡租客返回現場協助調查。現時案件暫列作殘酷對待動物處理，未有人被捕。