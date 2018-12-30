油麻地紅Van司機車上昏迷　送院搶救不治

寒冷天氣下工作，有小巴司機「心口痛」猝死車中。今（30日）傍晚6時許，油麻地寧波街25號一個小巴站發生「命案」，一輛由佐敦往藍田的紅色小巴停泊上址，姓兼64歲男司機全無反應，同事發現後報警求助。救護員到場，將已陷昏迷的司機抬上擔架，並進行心外壓搶救。他被送往廣華醫院搶救，惜返魂乏術，終告不治。網上片段可見，司機在小巴駕駛座暈倒，有女子曾打開車門，按摩男子的鼻及太陽穴，並拍打其肩膀，但他沒有反應。

片段中，有人向救護員指，司機於下午3時許曾稱感不適。據了解，死者今日上班時，曾向同事稱「心口痛」，同事叫他回家取藥。他駕了一轉車前往藍田，疑順道到東九龍寓所取藥，至傍晚6時返抵站頭，未幾在車內陷昏迷。同事見狀，立即買來白花油為他搓太陽穴，並報警求助。據悉，死者曾接受「通波仔」手術。

警員在現場調查。(王譯揚攝)

天氣凍易誘發心臟病 機率高三至五倍

心臟科專科醫生黃品立指出，今日天氣急劇轉冷，有不少研究報告指出，寒冷天氣易誘發心臟病，病發機率高三至五倍。因天氣寒冷時，身體要維持溫暖，心臟負荷大增；而且冬天吹北風，帶來污染物，令空氣中的懸浮粒子增加，亦是心臟病發機率增加的原因之一。

他續指，在寒冷天氣下，任職業司機及曾接受「通波仔」手術的中年男性，為典型高危人士。由於職業司機，尤其是小巴司機，工時長、壓力大，經常進食高鹽高油的快餐，缺乏時間做運動，亦提高心臟病發風險。而「通波仔」手術是否已完成、服食藥物的份量是否調較好、有沒有進行術後評估等，皆會影響心臟病發的機率。他亦提醒，天氣寒冷時不易進行運動。