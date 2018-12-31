【B仔昏迷】14月大男嬰沖涼後撞傷頭　開腦清瘀血情況危殆

周一（12月31日）除夕夜凌晨零時許，據報大圍新翠邨新傑樓一名14個月大男嬰突然昏倒床上，不省人事，其姓蕭（30歲）母親慌忙報警。救護員趕抵立即將男嬰送往沙田威爾斯親王醫院，當時他仍陷於昏迷，抵院搶救後一度回復知覺。至上午11時許，男嬰仍留醫兒童深切治療部，醫生替其做手術，開腦清除瘀血，現情況危殆。

消息稱，該名男嬰父親居於內地，昨日傍晚6時許他由母親照顧洗澡期間，曾經意外向後跌倒，一度後腦着地，惟當時並無異樣，及至昨深夜卻先後兩次嘔吐，未幾便陷入昏迷。據悉男嬰送院後證實有腦出血，警方現正調查該男嬰確實昏倒因由，初步相信無可疑。

男嬰情況危殆。（陳蕾蕾攝）

嘔吐或因腦部嚴重受損 醫生：應將BB打側

急症室專科醫生馮顯達表示，14個月大嬰兒已懂得扭動身體，家人為他洗澡時，必須抱緊 ，以防他掙扎，或跣手致跌倒，「 一定要好小心」。馮顯達指，如嬰兒倒地後嘔倒，應將其身體打側，頭、頸及身體成一直線，以防扭傷頭或頸部。馮稱，將嬰兒打側，可讓他輕易嘔吐，防止嘔吐物進入氣管，阻塞呼吸或引政肺炎。

馮顯達醫生續指，如嬰兒嘔吐，或因腦部嚴重受損，腦部或已出血及腦壓增加。嬰兒亦會流鼻血 ，部份人更因近鼻部頭骨爆裂， 腦水遂透過鼻孔或耳孔流出。

馮提醒，為嬰兒換衫時，最好有多一名家人從旁協助，要令嬰兒感到舒適，否則他會掙扎及撞向浴缸邊緣。