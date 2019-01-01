除夕倒數後湧回內地　逾千人逼爆上水街頭

(圖片來源：Kelvin Ling‎/North District 北區)

除夕倒數過後，大批遊客帶著行李，乘坐港鐵東鐵線北上。然而，雖然港鐵在(除夕至元旦)通宵服務，惟列車僅開至上水，羅湖及落馬洲站並無通宵運作，因此不少旅客只好在上水站落車，並於港鐵站外等候前往落馬洲公共運輸轉車站的N73線通宵巴士。

由於人數眾多，據報凌晨2時左右高峰期時，有逾千人在上水站外等候；更有不少人擠出馬路上，令交通大為阻塞。每當有巴士埋站，巴士即被人潮「包圍」，亂象環生，警員亦需到場協助維持秩序。有上水居民見狀，在FACEBOOK上張貼人頭湧湧的照片，直言：「N73暴動」。

至於等的士亦相當混亂。部份旅客當的士未入的士站，已跑出馬路截的士；然而截停之的士卻會被多名旅客包圍，有如「搶車」一樣。

此外，在旺角太子的過境巴士站，亦有數百人在站頭等候，同樣不少旅客走出馬路上，但明顯較上水「和平」，大部份乘客均排隊魚貫上車。