【2019元旦掃毒】尖沙咀酒吧搜＄19萬毒拘19人檢Happy粉、追蹤器

警方由去年聖誕至今年元旦，在油尖區展開連串掃毒行動。在今日元旦，油尖反黑組進巡查多間酒吧，在其中兩酒吧檢獲K仔、冰毒、搖頭丸、Happy粉等毒品，市值約19萬元，拘19人，包括17男兩女。警方在過去三星期的掃蕩行動中，檢獲開山刀、GPS追蹤器、盾牌等武器。

警方在行動中檢獲盾牌。（鄧詠中攝）

油尖特別職務隊、尖沙嘴分區雜項調查小隊、油麻地分區雜項調查小隊、西九龍機動部隊聯同警犬隊，在2018年12月16日至2019年1月1日期間，於油尖警區進行犁庭掃穴行動、戰馬行動及征服者行動，以打擊青少年於消遣熱點及酒吧進行非法活動。今日凌晨，油尖反黑、特別職務隊及警犬隊，進行犁庭掃穴及征服者行動，巡查區內多間青少年消遣熱點。

警方於兩間酒吧，搜獲毒品。兩間酒吧分別位於金巴利道，及山林道的商業大廈。行動中，警方撿獲22.3克K仔、43.3克冰毒、71.5克霹靂可卡因、48粒搖頭丸、67包俗稱Happy粉毒品，市值共約19萬元。警方亦撿獲兩把開山刀、兩把牛肉刀、兩枝伸縮警棍及4個盾牌。警方共拘捕19人，包括17男2女，年齡介乎18至43歲。被捕人士涉販毒、藏毒及藏有攻擊性武器，現正被扣留在尖沙嘴警署，作進一步調查。

酒吧雜物房暗角檢開山刀、追蹤器

過去三星期，警方在多個青少年消遣熱點及酒吧，搜獲酒精類飲品、毒品及武器，包括開山刀、牛肉刀、盾牌 及GPS追蹤器。至今共拘捕26男5女，年齡介乎18至72歲，涉藏毒、販毒、藏有攻擊性武器及無牌賣酒。7間酒吧當中，3間為無牌。警方提醒市民，特別是青少年，要小心選擇消遣場所，切勿以身試法，接觸毒品。任何人如涉無牌賣酒，一經定罪，最高罰款100萬元及監禁兩年。如涉在未領有酒牌場所飲酒 ，一經定罪 ，最高罰款2000元。另外，如涉藏有攻擊性武器，最高可判監禁三年；如涉販毒，最高罰款為500萬元及終身監禁。據了解，毒品供場內消遣人士吸食，上述場所由黑幫操控，毒品藏在暗角及雜物房，被捕17人為職員。