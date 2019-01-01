【塞爆大帽山】元旦日登山者眾　大帽山落山大塞車等足一小時

2019元旦，大帽山迫爆！平日下山只需15分鐘的車程，記者今午竟花了約一小時！

有網民今早上傳一幅相片至fb群組「大帽山觀景台」，並指「未見過龜石有甘（咁）多人」。相中可見，數十人穿上禦寒衣物，於大帽山觀景台守候。不少人更手持長鏡及準備腳架，捕捉元旦美景。

香港01記者今午到大帽山了解，下午約2時由山下出發，當時車龍並不算長，僅塞約15分鐘便到達扶輪公園。惟至下午約3時，不少市民於午飯後登山。平日下山只需15分鐘的車程，記者塞了一小時。下午約2時，大帽山溫度計錄得氣溫11度。天氣寒冷，仍無阻市民登山雅興。身穿背心登山的夏小姐稱，第二次來大帽山，較半年前相比，今日人頭湧湧。

下午約2時，大帽山溫度計錄得氣溫11度。（鄧詠中攝）

深圳遊客：60人營地倒數

居港尼泊爾人Purna則指，首次在元旦到大帽山極為興奮，非常享受過程。來自深圳的饒先生則指，昨午來港，不時會到大帽山，他指昨晚營地約60人一同倒數，氣氛熱鬧。

蓮姐倒數後清晨六時開舖

大帽山茶水亭蓮姐指，昨晚大批市民到大帽山倒數，並捕捉2019年元旦第一道曙光。蓮姐指，倒數人數與去年相約，由於天公造美，今午仍有不少市民上山遊玩。蓮姐稱，昨晚與登山者一同倒數，至今凌晨1時收舖，清晨6時遂營業。年中無休的蓮姐指，有幸為登山者提供食物，「最緊要大家開心，服務到大家，希望世界和平，個個豐衣足食」。

年中無休的蓮姐指，有幸為登山者提供食物。（鄧詠中攝）