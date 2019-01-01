7歲自閉童九龍灣走失3小時　父母追蹤GPS　網民FB自發尋人終尋回

一名7歲患自閉症的男童今（1日）日於九龍灣港鐵站走失，父母憂戚於網上尋人，憑GPS定位及多名熱心市民自發尋人，終於3小時後成功尋回男童，父親指十分感謝市民相助，「真係好多謝佢哋，原來香港仲有好多有心人！」。

男童姓謝於今午6時許與家中傭人到牛頭角寓所附近的公園玩耍，突然謝童鬆開傭人的手，跑到九龍灣港鐵站，傭人欲追不果終與他失散。父母知道消息後大感擔憂，報警求助並於社交平台Facebook發帖尋人，憑易童身上的GPS裝置，父母追蹤到兒子有可能出現於將軍澳，多名網友見到帖文，紛紛表示願意到街上協助找尋，「我老公都去搵，你一路update位置」、「而家兜個圈去留意下」。在熱心市民協助下終於發現他出現於調景嶺快餐店，父母得知兒子無恙，終放下心頭大石。

謝父指，全靠GPS定位及網友的幫助方能找到兒子。（林振華攝）

近十名將軍澳街坊尋人

「無乜事，係污糟咗少少啫！」，謝父尋回兒子馬上便帶他回家，他指兒子因患自閉症，不懂過馬路亦不懂自理，早前曾走失過兩次，後來朋友提議下他購買了一個GPS裝置，並放於兒子衣服的背後，今次就是憑這個GPS裝置尋回兒子。他指由GPS定位發現兒子的位置於將軍澳，於是馬上貼到社交平台並不斷更新，才能令街坊發現兒子。謝父又指於Facebook帖文後，得到不少熱心市民幫助，「警察話有十個八個街坊落街，喺附近幫手搵人，真係好多謝佢哋，原來香港仲有好多有心人」。