【藝術治療】緊張學業致強迫症狂抄寫　學護讀精神病徵驚覺似自己

由求學時期緊張學業，不停抄寫書本內容，至初為人母臨入產房分娩前都不停抄寫「餵哺母乳須知」，40多歲的Anna從小努力學習，期望用知識改變命運，怎料學業壓力讓她墮進深淵。知識更讓她窺探自我，透過讀書，她驚覺自己跟書本上提及的精神病病徵類近，最終確診輕度精神病。 然而，藝術令她重拾人生。透過參演戲劇，學習表達自己，摒除心中的鬱結。

自創「抄書學習法」 失控抄筆記

Anna自我要求高，小時候入讀名牌小學，自知家境不如同學，父母不能投放大量資源去補習英語，惟有將勤補拙，自創一套「抄書學習法」。升上中學後，Anna為了會考考取優良成績，上課時總會倍加留神、逐字筆錄，生怕忘掉老師所說的每一句話、每一個字，漸漸養成強迫抄寫的舉動。生物課提及的蝌蚪變青蛙成長過程，她以圖文並茂的方式詳細記載，即使明白這不是考試範圍，沒有抄寫的必要，但她仍非常緊張，擔心會不抄下會導致考試失分。惜期望越大失望越大，瘋狂抄寫習慣讓她感受到龐大壓力，最後會考失敗。

瘋狂抄寫成病態 分娩前亦不停抄

其後，Anna入讀護士學校、進修社工課程，抄寫的習慣沒有離她而去，更變本加厲。連初為人母，臨進產房分娩前一晚她都不忘抄寫，默默地在紙上抄出「餵哺母乳須知」。

讀護士時，見到啲精神病徵症都覺得有少少似自己，但我唔敢同人講。 Anna

知識能改變命運，亦能教人看清自己。Anna視抄寫為緊張學業行為，不知強迫症是精神病一種，直至進修護士、社工課程，她發現課程中提及的精神病人徵症跟自己類似，才真正「認識」自己。

父親因病離世 埋下心中鬱結

在護士學校修讀普通科護士課程時，或多或少都有涉及精神健康的內容，「見到啲精神病徵症都覺得有少少似自己，但我唔敢同人講。」Anna指出即使了解自己可能患病，亦不敢求醫，「因為同事同自己有時候都會歧視病人」。學護一年級時，Anna父親因病離世，使她大受打擊，帶著沉重的思念走過數年的時光。

讀書發現病徵似自己 擔心求診影響前途

護士的高壓工作環境讓Anna喘不過氣，故她選擇進修社工課程，為自己另覓出路。社工一年級須學習家庭倫理關係理論課，「一提起家庭就會想起已逝世的父親」，便會不停哭泣、無法控制自我；二年級修讀「變態心理學」時，學習精神病病徵「知道自己應該有啲問題」。儘管Anna明白自己有機會患病，惟她不敢求醫，「因為擔心有病會搵唔到工。」

直至Anna組織家庭、誕下一名兒子，其產房抄寫、產後抑鬱無法控制情緒的舉動，醫護察覺有異樣，由健康院轉介至精神科醫生跟進，最後確診輕度情緒病。Anna兒子有智障、發展遲緩、自閉及過度活躍，愛子心切的她為了教導兒子，不停大量購入各式各樣的教材、報紙，堆在家中猶如一個大型教材貨倉，需要踩踏書本才能上床。漸漸由瘋狂抄寫演變至囤物。

演戲過程好似同爸爸傾計，令我釋懷。 Anna

Anna於「追蝶者」劇目中擔任主角。(受訪者提供) 2014年，Anna經「思健藝飛翔」計劃參加壹元劇團的戲劇班，透過戲劇訓練學懂如何表達自己的情緒，2016年更在「追蝶者」劇目中參演女主角，舞台生命令她重拾自信。 藝術撫平傷口 舞台令Anna重拾自信 「追蝶者」講述女主角阿蝶小時候跟爸爸一起去捕捉蝴蝶，怎料爸爸竟被汽車撞斃，阿蝶內疚不已，認為自己貪玩導致爸爸斃命，後來阿蝶透過種種方法走出困境。現實中，Anna沒能見父親最後一面而耿耿於懷；戲劇中，「演戲過程好似同爸爸傾計，令我釋懷」。戲劇藝術就像一種神奇藥物，不但撫平她心口的傷口，更令她重拾自信，由不懂表達自我，變成勇敢發表自見的女性，「我以前一定唔敢接受訪問，同記者傾計」Anna笑言。

Anna於「追蝶者」劇目中擔任主角。(受訪者提供)