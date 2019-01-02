【捕獵野豬？】大埔後山現捕獸套索　義工驚見可疑貨車見血迹

香港野豬關注組義工日前於大埔那打素醫院後山小徑，發現疑為捕獵野豬的陷阱，目睹兩名男子手持捕獸套索，而可疑車輛車尾更有血跡，義工疑有野豬被殺害遂報警求助！野豬關注組成員Roni表示，過去四個月，關注組發現多區均有野豬誤中套索陷阱，成為「綁繩豬」的套索，案件有上升趨勢，牠們分別嘴部及頸部等部位被緊纏，豬隻有機會被「勒頸焗死」、「綁嘴餓死」。他認為警方是此處理事件手法上力度不足，望警方可重視事件。

捕獸套索以紅色及銀色「威也」繩索組成。（香港野豬關注組專頁圖片） 醫院後山兩現捕獵套索 香港野豬關注組今早，以「2019年第一天，疑似野豬被人為殺害」為題發表文章，指有義工日前於那打素醫院後山小徑，發現捕豬陷阱，當時已即時拆除，惟昨日（1日）再前往上址查看其他捕獵陷阱時，發現兩名疑人及可疑車輛，車輛尾部染血，遂立即報警。當時有警員到場跟進，並於貼文末部呼籲，如有人於在上述地方發現可疑男子，或親睹有人非法設陷阱捕捉動物，可即時報警及通知關注組。貼文中圖片可見，捕獸套索以紅色及銀色「威也」繩索，組成多個圈套，一旦野生動物誤中陷阱，相信難以掙脫。

兩疑人手持捕獸套索 可疑車輛尾部染血

野豬關注組成員Roni指，義工約於晚上十時左右，於那打素醫院後山小徑發現兩名可疑人，手上拿著繩索、索帶的捕獸工具，並發現一輛車輛車尾有明顯血跡，懷疑有人捕捉野豬及有野豬遇害，遂報警求助。Roni指，相信不法之徒捉豬作自用，而該處較為多野豬出沒，亦是漁護署野豬避孕計劃的地區之一，署方於該處放有食物方便捉豬，成為豬隻誘餌，有機會為不法之徒提供捕豬機會。他表示，過去數月已在北角、沙田等地區，發現被麻繩等繩套綁上的「綁繩豬」案件，已達五至六宗，今次事件中的套索陷阱使用「威也」，不法之徒將套索陷阱綁於樹或硬物上，豬隻經過時，繩索便會收緊，緊箍其身軀或頸部等部位，令其無法逃脫。他又指，即使有野豬成功掙脫，身上或會遺留套索，野豬長大期間套索變相繼續緊箍身軀，造成不良影響。

警方：未見捕獸物件

1月1日晚上11時03分，警方接報指，一名市民於北盛街位置，發現一輛懷疑涉嫌捕豬的中型貨車，警方到場後尋得該輛車，經搜索後未見捕獸物件，案件列作雜項處理。