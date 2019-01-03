【楊鳴章入院】料輔理主教夏志誠署任主教　形象開明關顧弱勢

輔理主教夏志誠。

73歲天主教香港教區主教楊鳴章，最近傳出病患惡化，入住半山嘉諾撒醫院特別加護病房，多名教區高層到醫院探望。楊鳴章於2017年8月以助理主教身份接替榮休主教湯漢，成為第8任天主教香港教區主教（另林焯煒神父於1974年擔任一年署理主教），上任至今一年四個月。有教區人士透露，楊鳴章一但離任後的可能繼任人，以輔理主教夏志誠署任主教的機會較高。

回顧歷任主教繼承，按天主教教律下職位分為主教、司鐸及執事三級，教區助理主教及輔理主教均屬主教級，需由教廷任命，其中助理主教享有主教自動繼承權，輔理主教則沒有。而副主教則屬司鐸級，由教區主教自由任命及撤離，主要負責協助主教行政工作。

過去有四名主教是以助理主教身份接任主教，包括白英奇、陳日君、湯漢及楊鳴章，但亦有主教是以其他身份接任，包括以輔理主教身份接任的徐誠斌、李宏基。另外歷來主教中任期最長的胡振中，於1975年獲委任主教前曾於美國多個城市總主教區秘書處工作。

然而於歷任主教中，任期最短的並非楊鳴章，而是於1974年就任的李宏基，任期僅三個多月。原任香港教區輔理主教的李宏基，於1973年5月前任主教徐誠斌因心臟病逝世後，受任為署理主教，後來於翌年4月正式宣誓就任主教，惟於7月李宏基因心臟病突發逝世。

由於現時香港教區目前並無助理主教，楊鳴章一但離任後的可能繼任人，包括輔理主教夏志誠、副主教陳志明、蔡惠民及林祖明。據悉，雖然教區內意屬由副主教蔡惠民接任，但由於他不是輔理主教或助理主教，暫時接任的機會稍遜。約一個月前，教廷有意任命蔡為輔理主教或助理主教，他較親建制。有教區中人認為，夏志誠在婚姻及家庭問題上，很堅持天主教的立場，但他在社會議題上，很關心弱勢社群，也支持民主政制。