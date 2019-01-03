【楊鳴章入院】一度傳彌留消息　香港教區證肝衰竭入院　情況穩定

楊鳴章目前仍然留醫嘉諾撒醫院。 （梁銘康攝）

73歲天主教香港教區主教楊鳴章近日因病需入住私家醫院特別加護病房，更傳出彌留消息，天主教社會傳播處主任馮一鳴向《香港01》證實，楊鳴章因肝硬化導致肝衰竭，上周三（27日）入院治療，目前情況穩定。

多位教區高層包括勞休主教陳日君樞機、湯漢樞機、副主教陳志明等人，昨日（2日）深夜前往嘉諾撒醫院探望。副主教蔡惠民較早前曾表示，楊主教並無生命危險。《香港01》今早再向天主教社會傳播處主任馮一鳴了解楊鳴章的情況，他指目前楊主教情況穩定。天主教香港教區其後透過《公教報》發出公開通告，指楊鳴章主教因肝硬化導致肝衰竭，上周三（27日）進入嘉諾撒（明愛）醫院治療，昨日病情一度惡化，但暫時情況穩定。通告中亦指，按照楊主教的意願，謝絕探訪，並懇辭送鮮花慰問，呼籲信眾為楊主教祈禱。

一名在天主教香港教區主教座堂出席彌撒的女教友表示，早前從教友口中得知楊主教患病，惟未知他患上什麼疾病，「對上一次見到佢係上星期，原本彌撒11點進行，但佢搭7先出現，而且要人攙扶，面色好差，明顯身體不適，當日教友都安靜地等佢出嚟主持」。女教友又指，自己每天均會前來祈禱，今日亦特意為楊主教祈禱，「相信患病並非他的意願，希望天主能保祐他大步檻過」。楊鳴章目前仍然留醫嘉諾撒醫院，醫院內亦一直有傳媒守候。