警聖誕新年掃毒　檢3千萬毒品拘172人　最細15歲

警方於剛過去的聖誕及新年長假期期間（去年12月17日至本月2日），進行3項針對反毒品，名為「征服者」、「捍衛者」及與海關聯合打擊跨境販運毒品的「絡靖」行動，毒品調查科行動組3d隊高級督察黃寶玲指，警方聯同海關及衛生署於全港多個消遣場所、酒吧、遊戲機中心及36間藥房，檢獲19公斤懷疑可卡因、10公斤懷疑海洛英、760克冰毒、260克大麻及1700粒俗稱五仔的硝甲西泮，總值約3080萬。行動中132男40女被捕，年齡介乎15-72歲，分別涉嫌販毒、藏毒、藏有可吸食毒品工具及經營毒窟等罪名。黃寶玲指，當中有被捕人涉及跨境販毒活動，包括海外及國內等地。

元朗拘62歲無業男

此外，警方昨日（2日）亦於元朗石塘村拘捕一名62歲姓李、報稱無業男子，檢獲價值70萬元毒品。黃寶玲稱警員於石塘村村口埋伏，當男子駕車回到村口時探員將其截查，於車上發現700克懷疑海洛英。警員隨即將男子押返住所搜證，再發現200克懷疑海洛英，1600粒俗稱五仔的硝甲西泮，及大量包裝工具，另外又檢獲疑為販毒得益的款項約。20萬9千元現金。警方同時發現男子的駕駛執照及汽車牌照於去年1月過期，他因而涉嫌2項販運危險藥物罪、無牌駕駛及無第三者保險而使用車輛罪被捕。

警方稱一向致力打擊毒品罪行，並會繼續於其他長假期，包括復活節和暑假期間，進行打擊毒品行動。警方呼籲青少年時刻保持警覺，切勿接觸毒品，家長亦應提防子女被不法分子利用進行非法行為。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。若有成年人利用青少年販運毒品或向青少年販賣毒品，警方可以引用香港法例第134章《危險藥物條例》第56A條對該成年人申請加刑。