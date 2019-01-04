【治安警開槍・有片】澳門銀河酒店醉客失控　警向天鳴槍示警

澳門發生治安警開槍案。周三（1月3日）深夜時份，據報路氹城銀河酒店對開有數名男子與治安警發生爭執，消息指有警員向天開槍最少一響示警。事後警方最少拘捕三人，並封鎖現埸尋找彈頭。

據了解，涉案人士疑為內地人，當時滿身酒氣，三名操普通話的男子於酒店門外吸煙，期間有治安警見狀上前勸止時，有人發難並追罵警員，其他同行的男女友人亦在旁互相推撞。警員開槍後，同時有多名酒店保安上前合力制服該名醉漢。

據網上流傳的片段可見，當時多名男子與警員發生推撞，當中一名身穿白衫的男子情緒十分激動，粗口橫飛，有人則操普通話說：「別動！別動！」有同行女友人一度捉住該白衫男子嘗試制止不果，混亂間身上現金等財物均四散一地。期間到一名警員向天舉槍，隨即傳來一下槍聲，並多次大叫「趴低！趴低！」氣氛緊張。

澳門過往其中一宗最轟動的警員開槍事件，發生於2007年5月1日澳門勞動節遊行，外號「抽水哥」的警員許永聰，向天開5槍示警以軀散示威者，惟流彈卻擊中300米外一名電單車司機，幸無生命危險。許永聰一度被停職接受內部調查，最後被裁定沒有違反守則。

網上流傳片段可見一名治安警向天舉槍。（互聯網影片截圖）