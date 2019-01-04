【澳門警開槍】三內地商人欲搶警槍　警拔槍示警無果　鳴一槍制止

澳門氹仔銀河酒店外，昨晚發生警員開槍案。治安警察局今日（4日）下午就事件進行記招講述案情，治安警察局發言人李德輝指出，三名被捕人士分別姓劉、姓李及姓葉，年齡介乎31至40歲，他們報稱商人，持國內通行證入澳旅行，逗留期限為本月10日。他們已被控搶劫、違令、加重侮辱、抗拒及脅迫、毀損、加重傷害身體完整性罪名，今日已被押解至澳門刑事訴訟辦事處。

治安警三次命令停止辱罵

事發於昨晚11時10分，治安警在氹仔城區某娛樂場出入口發現三人，三人在酒店大堂步出，在酒店外禁煙區吸煙。警員以普通話表明身份，要求他們停止吸煙。他們未有理會，繼續吸煙，反過來以普通話辱罵警員。警員先後三次命令三人停止辱罵行為，他們未有收斂。其中一名人士情緒激動，上前拉扯警員的制服及襲警，其餘二人見狀，亦一同攻擊警員。

下午三時許，三名被捕的內地男子，由警員押解至澳門刑事訴訟辦事處，其間大批傳媒守候。（郭倩雯攝）

三人欲搶通訊設備及警棍

警員遂以通訊設備通知所屬警司署請求支援，但因徒手無法阻止襲擊行為，於是取出警棍作出警示及防衛。三人情緒失控，沒有停止，有人欲搶走通訊設備及警棍，警員肩膀上的通訊設備掉在地上，但搶警棍失敗。

三人有意圖搶警槍

李續指，警員感覺對方有企圖將手伸向腰間裝備，警員擔心他們有企圖搶警槍，只好拔槍示警，再作出警告要求保持距離，他們未有理會。警員在沒有選擇的情況下，只好向天鳴槍示警，開了一槍，他們才停止襲擊行為，但仍用說話挑釁警員。支援警員到場將他們制服及帶署拘留。三人帶署時帶有酒氣，他們的口供否認進行襲擊行為，只稱當時情況混亂。

治安警察局發言人李德輝講述案情。（郭倩雯攝）

警員身體多處受傷 將暫作後勤工作

涉事警員身體多處受傷，腹部及雙手受傷，送院治理。開槍警員1996年入職，事發後已休息，今日前往刑事訴訟辦事處協助檢控程序，會暫時安排他作後勤工作。治安警察局已建議他前往保安事務局支援機制見心理醫生，經初步了解，他現時情緒平穩。治安警察局會調查開槍事件，亦檢走警槍封存及交往司法警察局檢驗，警方封鎖現場進行搜證工作，暫未發現彈頭。

李指出，警方在制服疑人有明確指引，先作出口頭控制，再徒手阻止，繼而使用警棍，最後才使用槍械。事發時警員在亮出警槍後，有明確指示人們離開。警員會按照現場受到威脅程度及客觀環境，決定使用何種武力。

（郭倩雯攝） 今日下午三時許，三名被捕的內地男子，由警員押解至澳門刑事訴訟辦事處，其間大批傳媒守候。三名被捕男子戴上口罩，低頭步入法院聽訊。

有人酒店門外抽煙 治安警阻止無效開槍 三內地漢被捕

案發在周四（3日）晚上約11時20分，當時有人懷疑在澳門氹城銀河酒店外違例吸煙，有巡經的治安警上前阻止。其間，數名內地人突然發難，衝前企圖襲擊警員。警員先拔警棍示警，對方依舊施襲。其間警告無效，警員遂拔槍，向天開了一槍示警。其後三名內地男子當場被捕，他們今午轉交檢察院提出檢控。