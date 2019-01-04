【尋人】78歲患癡呆症伯父觀塘站失蹤　心理學家鄒凱詩急尋人

網上流傳一張尋人啟事，指一名78歲、患有認知障礙症的新加坡華人男子鄒汝榮，在觀塘地鐵站失蹤。失蹤男子為臨床心理學家鄒凱詩的伯父。

該尋人啟事指，鄒汝榮昨晚（3日）10時15分，在港鐵觀塘站最後露面，其後失去蹤影。他身高1.6米，當時身穿黑色外套及米色長褲，有背包，手持一個紅色環保袋。啟事中亦指，鄒汝榮是一名新加坡華人，能操廣東話及英文，但不熟悉香港，不懂坐港鐵，身上亦沒有手提電話，目前住在尖沙咀一酒店，呼籲網民及居於九龍的市民協助尋人。

鄒凱詩透露，78歲的伯父及70多歲的伯娘上月30日來港旅行，預下周二(8日)返回新加坡。兩人曾來港旅遊數次，但對本港不大熟悉，加上伯父有認知障礙症，擔心他的安危。昨(3日)晚10時許，伯父及伯娘在觀塘站等地鐵，準備返酒店，當時月台上有不少人，伯娘登上往黃埔方向的地鐵，但鄒汝榮未能成功上車，當時他們隔著車窗俾手勢，相約在下一站等待。鄒凱詩稱，伯娘在牛頭角站等了數班列車，均不見鄒汝榮的身影，於是返回觀塘站，仍找不到鄒汝榮，便報警。

鄒凱詩指，伯父有認知障礙症已一年多了，走散時身上有新加報身分證及金錢，由於沒有手提電話，未能與他取得聯絡。現時警方正在追蹤鄒汝榮八達通紀錄，查看他在哪個站出閘。天氣寒冷，鄒凱詩擔心伯父不知在何處過夜，希望能盡快找到他。