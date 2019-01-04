【GOGOVAN車禍】龍翔道GOGOVAN自炒撞壆　女乘客拋出車外慘死

今(4日)晚上8時許，黃大仙龍翔道與斧山道交界往黃大仙方向發生嚴重交通意外。一輛車身印有「GOGOVAN」字眼的貨Van沿龍翔道而行，駛至斧山道天橋、近彩虹邨對開時，懷疑失控自炒，先撞向一條燈柱，繼而剷向石壆，右邊車門被劏開飛脫，車上一名女乘客被拋出車外，倒臥路邊重傷，多人報警求助。救護車接報到場，一名姓謝32歲女傷者半昏迷被送往醫院搶救，惟返魂乏術，終告不治。警方正調查意外原因。

涉事Gogovan接工作途中出事 女客人斃命

涉事GoGoVan的右邊車身嚴重損毀，車內凌亂，右車門飛脫。車廂內留下一副眼鏡及一隻波鞋，另一隻波鞋則飛出車外。涉事GoGoVan的姓鄭28歲男司機在現場協助調查，並通過酒精測試，他一臉驚恐，其後被警方帶走，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

現場消息指，女死者的座位有安裝安全帶，但事發時有無配戴，有待進一步調查。現場所見，涉事GoGoVan上不見有大量貨物，只有車尾位置放了一架手推車及一塊細的木板。

Gogovan發言人表示，涉事貨車於接工作途中發生交通意外，女死者是客人，公司暫未能聯絡司機了解事件。

一名女乘客被拋出車外，倒臥地上。（Oscar Poon上傳）