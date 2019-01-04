【奪命GOGOVAN】家屬痛哭　車尾有木板　循有否載貨等方向調查

龍翔道發生奪命交通意外，一輛GOGOVAN失控自炒撞壆後，車門飛脫，後座女乘客被拋出車外身亡。據了解，該輛GOGOVAN接單由將軍澳前往馬鞍山途中，發生交通意外，32歲姓謝女死者為客人。死者母親及丈夫驚悉噩耗，趕至醫院了解，死者母親悲慟痛哭。 現場消息指，女乘客的座位配有安全帶，貨Van車尾放有手推車及一塊木板，警方正調查事發時她有無配戴安全帶，以及貨Van有無載貨。涉案28歲姓鄭男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

女死者的母親及丈夫到醫院了解事件，死者母親傷心痛哭。

事件發生後，GOGOVAN的官方facebook回應事件，指有關今日較早時間於龍翔道發生的客貨車交通意外，GOGOVAN確認該涉事車輛為公司旗下的客貨車，意外時正為公司的用戶提供服務。公司現正了解事件，會繼續積極跟進事態發展。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第52條，輕型貨車出租或取酬作載客用途，屬於違法。執業大律師陸偉雄指出，現階段有待警方調查貨Van當時有無載貨，或當時是否已卸下貨物。如果有載貨的話，客人跟車並坐在合規格的座位上，並無違法。但如果當時沒有載貨，只載人的話，即屬違法，或會影響保險賠償。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，法例規定，任何車輛必須購買第三者人命傷亡保障，而車主購買保險時，必須向保險公司表明車輛用途，如作商用，包括載貨載客，會有不同條款及保費。今次意外中，保險公司是否會承擔賠償，有待警方調查案件詳情，包括女事主當時有無配戴安全帶。

貨Van右車身嚴重損毀，女死者當時坐在後座，被拋出車外。(王譯揚攝)