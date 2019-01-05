【電騙停不了】19歲大專生涉五宗電騙案被捕　涉款242萬

一名本地男子(19歲)昨(4日)日，因涉嫌以欺騙手段取得財產及行使虛假文書兩項罪名被捕，男子涉及至少五宗電話騙案，涉及款項約242萬港元。被捕男子據悉為本地大專學生，於騙案中涉及假冒官員上門到被害人住所收取贓款，及指示被害人匯款到騙徒指定的戶口，從中抽取佣金。

警方講解案情。（梁銘康攝）

東九龍總區重案組第三隊自去年12月至今年1月初，共接獲三宗案情類同的電話騙案受害者的報案，三案中受害人均接獲假冒官員來電的詐騙電話，並有一名男子上門，或協助處理贓款。收到詐騙電話的受害人年齡由79至83歲，電話中不法份子自稱電訊公司職員、入境處職員及北京公安局官員等身份，指受害人涉及內地洗黑錢案件，其後由自稱北京公安局職員的同伙與受害人接觸，並自受害人處收走「保證金」贓款。亦有受害人被要求提供網上銀行密碼，待受害人根據騙徒的指示將其資產存入指定戶口後，騙徒再將資產轉走。

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警方於調查後於昨日下午採取行動，於港島東區拘捕一名涉嫌與上述案件有關的本地男子，行動過程中警方檢獲一部手提電話，手機內發現有假冒公安局工作證的照片。行動中亦檢獲涉案的銀行卡、匯款單、部分贓物及佣金。被捕男子現正扣留調查中，相信他涉及另外至少兩宗同類型的騙案，警方呼籲受客者盡快報案，仍在調查案件是否涉及非本地的犯罪團伙。