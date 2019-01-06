31歲男子西貢夜潛昏迷　送院搶救不治

今日（6日）凌晨零時26分，一名身穿潛水裝備男子，與數名同伴坐船前往西貢短咀潛水，潛水完畢上船期間，同伴發現事主久久未上船，未幾發現事主在附近水面載浮載沉，同伴發現報警，消防船到場將事主移回岸邊。救護員到場替事主急救，並由救護車送往威爾斯親王醫院急救，惜最終不治。警員正調查事件起因。警方證實，死者31歲姓陳，初步調查後相信事件無可疑。

短咀位於西貢東北邊，對岸為和尚洲，其北、東、東南及南面沿岸水域皆是潛點，但對外沒有屏障，岸緣主要是嶙峋的岩礁及沙石底，當風及當浪的方向會有危險。香港潛水總會網頁指出，短咀不適合非資深潛水員潛水，即使資深潛水員在此區潛水亦不可以掉以輕心，超過兩級的東、東南、南或西南風不宜進行潛水活動或訓練，由於潛水環境會因天氣、風、潮汐及船隻的航行和聚集而改變，建議潛水教練或督導必須就其能力、知識、經驗及可用資源以衡量當地當時的境況對潛水教學、訓練或活動的合適性。

男子送院時昏迷。（賴南秋攝）

潛水專家：應考獲高級潛水員牌才進行夜潛

潛水訓練公司課程總監區紹堅表示，短咀距離西貢較遠，一般潛水會較少在該處進行訓練，而較多選擇在橋咀。他指夜潛比日潛難度較高，建議需考獲高級潛水員牌或以上的人才進行，「因為初學者喺咁黑嘅環境容易緊張，就算有牌，都起碼要兩個人以上一齊潛，互相照應」，他亦建議夜潛應在較平靜的水域，「唔好去啲大水流嘅地方，驚一沖走你，隻船就搵唔返你」。

至於夜潛工具方面，區紹堅指燈號最重要，建議進行水肺潛水的人，帶備可潛水的主燈、後備電筒及閃光燈，「閃光燈可放喺樽後，等人發現佢潛緊水」，惟他不建議進行夜間浮潛，「因為水面太黑，驚啲船睇你唔到撞埋嚟就好危險，即使要浮潛，都一定要喺船上亮燈號」。

九年至少四宗夜潛溺斃意外

2016年9月25日晚上，一名年約60歲的男子，在西貢荔枝莊對開海面夜潛，後遇溺身亡，警方在現場檢獲釣魚用的冰箱，懷疑他在海面浮潛捉蟹。2010年7月5日，一名49歲姓譚的男子，在大埔三門仔近岸邊淺水處夜潛捉蟹，他無穿蛙鞋，疑被海床淤泥所困，遇溺昏迷，同行友人將他救上水面，惟送院搶救後不治。同年5月30日，一名35歲姓李的夜潛愛好者與四名隊友在南丫島潛水，期間遇溺失蹤，同伴將他尋獲救起，惟送院後搶救無效。09年4月28日，一名姓張的潛水教練結伴在將軍澳工業邨對開海邊石灘落水夜潛，約11時許，兩名友人在石灘等候多時仍未見事主，報警後經下海搜索亦無發現，最終由消防蛙人尋獲，當時張已陷昏迷，送院搶救後不治。