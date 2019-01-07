【康神父失蹤】生產第一瓶十字牌奶神樂院　神父失蹤15小時獲救

昨日(1月6日)傍晚6時許，警方接獲大嶼山稔樹灣熙篤會聖母神樂院一名職員報案，指上址一名神父，於昨午離開神樂院後就不知所終，懷疑他行山失蹤。據知該名失蹤神父姓康(88歲)。大批救援人員包括消防、救護、民安隊聯同警方人員，昨日深夜在神樂院碼頭集合，並在大嶼山大水坑一帶山頭搜索，惟至今日(1月7日)凌晨6時，仍未有神父的消息。警方將案件列作「失蹤人士」。

直到今早約9時45分，神父失蹤約15小時後，神樂院接獲警方通知，指已經尋回康神父，神父身在梅窩警署。

(聖母神樂院網頁圖片) 神樂院80年代停止生產牛奶 熙篤會於1098年在法國創立，其後向外擴展，1928年在河北成立聖母神樂院， 1950年來港建院，現址則於1956年遷入。60年代初，有熱心教友贈送乳牛給神樂院，希望為神父和修士提供牛奶飲用，其後開始繁殖乳牛，並因生產「十字牌」牛奶而揚名，近年亦有製作曲奇餅。至80年代末，院方將「十字牌」託付另一間廠房在元朗生產牛奶，院內只留下牛房遺跡。