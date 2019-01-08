【南丫島貨輪大火】貨輪起火濃煙不斷　向右傾則　船員頭臉燒傷

（漁民華哥提供圖片）

消防派出滅火輪進行灌救。（鄧詠中攝） 船身向右傾則 仍不斷冒黑煙 貨輪發生爆發後，不斷冒煙及火光熊熊。由漁民華哥提供予香港01的圖片可見，肇事的貨輪陷入火海，船隻不斷冒出濃煙，黑煙更直捲半空，船隻更向右傾則。其間，水警輪、消防滅火輪及海事處船隻，立即趕抵協助搜救。香港01記者於肇事位置約數海哩範圍採訪，船隻仍不斷冒黑煙，救援船隻仍不斷射水救火，而船身亦更大幅度向右傾則。火警在11時46分升為二級，至下午1時33分升為三級。

+ 4 + 3 + 2

船員陸續獲救 送院治理

貨輪上初步有26名船員，其中有20多人跳海逃生。消防員接報到場，將其中22名越南籍及新加坡籍船員救起。其後，救援人員證實一人當場死亡。獲救的廿多名船員由消防送到香港仔水警基地，再轉送到醫院，大部分人都能自行上救護車，其中兩名船員套上銀色反光保暖衣物。現場消息指，一名36歲越南籍船員2 級燒燒傷，情況嚴重，需於深切治療部留醫。另外有3人受輕傷清醒，分別送往律敦治醫院及瑪麗醫院治理。事件中，有2名船員仍然失蹤。

其中一名男船員送院時，需要戴上氧氣罩協助呼吸。該名男傷者臉部燒傷，他臉頰及頭髮亦都被燒焦。（黃偉民攝） 男傷者臉部燒傷 頭髮亦燒焦 其中一名男船員送院時，需要戴上氧氣罩協助呼吸。該名男傷者臉部燒傷，他臉頰及頭髮亦都被燒焦。另外，一名46歲新加坡籍男子，則左膊頭受傷送院治理。救護人員陸續將傷者送到岸上，傷者普遍經初步包紮，再陸續抵達分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院治理。

據了解，肇事貨輪原本有25名船員。今早11時，另一艘躉船與肇事貨輪靠近，準備進行入油程序，程序上兩船需交換一名船員到對方船上。入油期間至11時半突然發生爆炸，當時該名新加坡籍躉船船員正回躉船途中，惟仍然不幸被波及受傷，因此共有26人涉及事件。

貨輪大火發生在今早（8日）約11時半，南丫島近下尾嘴以南對開一海里，一艘輪載有化學品及油的貨輪，突然爆炸起火。貨船上共有26人，20多人墮海，其後證實一人當場死亡，仍有三名船員失蹤。由漁民提供的圖片可見，貨輪陷入一片火海，濃煙直捲半空，船身更向右傾則。事件暫造成一死三人失蹤。