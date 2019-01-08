【南丫島貨輪爆炸】16艘水警輪、消防輪救援　兩小時升三級火

南丫島對開有運油輪爆炸起火，20多名船員跳海逃生，事故造成一死兩傷兩失蹤，肇事船隻燃燒近兩小時後，消防將火警升為三級。政府多個部門傾力救援，消防及警方派出多名前線人員，登上多艘救援船趕到現場協助救援。包括13艘水警輪、3艘消防滅火輪及海事處船隻，另外，飛行服務隊派出多架直升機在高空巡視以搜索失蹤人士。

運油船燃燒兩小時 升至三級火

事發在今（8日）早11時半，南丫島近下尾嘴以南對開一海里，一艘貨輪發生爆炸起火，船上有26人，逾20名船員跳海逃生，現救起24人，當中一死兩受傷，仍有兩人未尋回。爆炸後，肇事的貨輪陷入火海，船隻不斷冒出濃煙，黑煙更捲上半空，船隻更向右傾側。大批消防員趕至現場協助救援，惟火勢未受控，船隻不斷冒出濃濃黑煙，至下午1時33分即爆炸後兩小時，消防將火警升為三級。

政府多部門傾力救援

政府多個部門加入救援行動，消防及警方派出多名前線人員，分別登上13艘水警輪及3艘消防滅火輪趕至現場。另外，飛行服務隊派出多架直升機在高空巡視以搜索失蹤人士，以及海事處則派出船隻到肇事海域協助救援。此外，於陸上有多輛救護車於水警香港仔基地等候，以便立刻將傷者送至各大醫院；醫管局亦啟動重大事故應變中心，分流傷者。

消防滅火輪向肇事運油船灑水。（鄧詠中攝） 一號（精英號）滅火輪 是次貨輪火警中，消防派出三艘滅火輪，包括一號（精英號）、四號及八號。精英號滅火輪設有兩座遙控主水炮、兩座遙控水或泡炮及四座人手操控的水或泡炮，並有六個100毫米口徑及兩個70毫米口徑的出水口。另外，設有潛水員吊籠，可運送3名潛水人員至60米水深。