【法外開恩】悲情殺妻黃伯如住孤島　揭東區僅六日託名額嚴重不足

前年6月6日， 80歲的黃國萬以竹製「不求人」壓死76歲癱瘓妻子，其後自首，早前他承認誤殺罪，今獲法官法外開恩判囚兩年，由於黃伯已還柙18個月，扣去假期，相信很快可以釋放。法官張慧玲認為，要一個長者照顧另一個長者，過程一定很辛酸與痛苦，照顧者更要承受精神上的折磨，實是一個悲劇。立法會議員張超雄認為，案件是揭露了本港雙老照顧問題的嚴重性。以黃伯所住的筲箕灣區為例，東區只有三至六個長者日間暫託服務，當中沒有空缺、津助院舍最少要輪候三年，上年度已有逾6000長者「等到死」也未有位。

黃伯的太太2014年中風後，半身不能動，起居飲食的責任落在了黃伯身上，初時推著太太到家附近的私營安老院，十分吃力，加上7,000元住院費，負擔甚重。黃伯帶著妻子到醫院做物理治療，情況有所好轉，不用坐輪椅了，便帶住了安老院10個月的太太回家。豈知一年半後，太太身體情況變差，連大小便也失禁。

當時有醫院的社工幫助黃伯，替妻子申請津貼入住筲箕灣一間私營安老院，「得一張床、一個櫃仔」的狹窄空間，再加上安老院沒有電梯，要行樓梯上，黃伯拒絕了讓太太入住。但申請非牟利院舍要等數年，後來幫助他的社工離職了，黃伯又不熟悉新來的社工，便失去了社工的幫助，「我係好痛苦，佢食、行、瞓都唔得，生不如死。」一個80歲的長者，失去了社會的支援，又要照顧癱瘓的太太，不難想像其面對的痛苦。

政府對雙老照顧支援不足

「呢啲係社會問題，係窮人必定要行嘅路。」這是黃國萬對立法會議員張超雄說的話，是黃伯對孤立無援的心聲。貧困無依的長者，得不到社會、政府的支援，要由一個80歲的長者照顧一個因病而癱瘓的76歲妻子，張超雄於求情信中寫道，「政府缺乏規劃，公營服務供應嚴重滯後，結果將照顧責任推向單元家庭、推向私營市場，窮人更加別無選擇」，而案件亦揭露了本港雙老照顧不足的問題。

黃國萬弟弟事發後，對兄長涉嫌殺妻一事仍然激動，認為兄長應該尋求協助。（資料圖片）

根據統計處的資料，2016年本港共有116萬名長者，當中家庭住戶其所有成員均為長者，包括獨居或長者夫婦所組成的家庭住戶，共有30萬個，比2006年上升了67.4%。從數字反應獨居或雙老人數不斷增加，然而政府於安老服務上的支援，卻趕不上人口老化的速度。

長者日間暫託服務名額不足

政府一直強調安老政策是「居家安老為本，院舍照顧為後援」，並指會透過不同的社區照顧及支援服務，協助長者居家安老。惟根據社署的資料，政府資助的「長者暫託服務」中，各區的長者日間暫託服務指定暫託服務的名額大多為單位數，只有觀塘區提供14個服務名額，其餘各區由2個至8個名額不等，而黃伯居住的東區，只有3至6個名額，當中沒有空缺。

私營安老院費用昂貴 資助輪候時間長

張超雄在求情信中亦提及，截至2018年11月底，輪候資助長者社區照顧服務人數共有12,171人，輪候時間由一年至年半不等。面對私營安老院昂貴費用、欠佳的環境，令長者卻步。而輪候資助宿位卻大排長龍，以資助護理安老宿位為例，截至去年11月30日，共有33,404人輪候，平均輪候時間為33個月，即逾兩年半時間。張超雄認為，社會應要關注及反省應如何對待獨老及雙老的照顧問題。