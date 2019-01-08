【法外開恩】鄰居喜悅支持老翁獲釋　望早日回家同過新年

81歲老翁黃國萬前年於筲箕灣寓所，勒死76歲中風妻子後自首，揭露兩老無依的悲歌，法庭今（8日）決定就悲劇法外開恩，就誤殺罪老翁判囚兩年，扣除假期等後相信短時間內可獲釋。 黃伯的鄰居聽到消息後直言「好開心」，希望黃伯能早日回家與街坊一起過年，又稱對他的經歷十分同情，讚揚他一直為人友善，「佢唔係想刻意勒死老婆，因為佢覺得自己大過老婆，唔知自己會唔會死先過老婆，咁老婆就好慘」。

81歲老翁黃國萬前年於筲箕灣寓所，勒死76歲中風妻子後自首，揭露兩老無依的悲歌。（資料圖片）

求情書揭長者悲歌

協助黃伯的立法會議員張超雄於求情書上，透露黃伯兩老背後貧困無依的長者悲歌。兒子早逝剩下兩老相依為命，八旬的黃伯擔起照顧中風妻子的角色，更經讓太太入住過安老院但因無電梯而迫於回家居住，亦因舊社工離職而不懂求助，絕望的黃伯曾經想過尋死，但不忍留下太太，最後踏上殺妻悲劇之路。

兒子早年輕生 妻子患病前日打三份工

陳太與黃伯一家是多年鄰居，過去與黃伯夫婦亦十分熟絡，日常不時會見面閒聊，亦對他們的過去有更深的了解。兩老本來育有一名兒子，他有一名青梅竹馬的女朋友，「兩個揹個書包仔果陣已經識，我哋睇住佢一路讀書一路上去」，惟於約10年前兒子因頑疾輕生，兩老痛失愛兒，陳太指兩人當時十分傷心，亦一度變得沉默寡言。惟陳太指黃太性格健談堅強，未患病前即使已年屆七旬，但仍日打三份工賺錢。而後來因中風行動不便，黃太仍堅持不時於走廊，持學行器慢慢步行活動，而黃伯亦對太太愛護有加，「（黃太）一無力跌低，嗌一聲，黃伯就即刻衝出嚟扶起佢」。

陳太透露於事件後，街坊亦希望對黃伯表示支持，曾計劃聯署為他求情。（楊婉婷攝）

街坊曾計劃聯署求情

至出事前約兩星期，陳太指仍然見到黃太，最後一次見面時黃太仍托她代購買保健食品，那時黃太已味覺退化，「佢話食乜都無味，叫我幫佢買啲產品食吓」，惟約一個星期後，陳太再未有見到黃太步出走廊，陳太指黃伯稱太太在屋內，但她當時已感到奇怪。後來得知悲劇發生，陳太亦感到相當可惜。於事件後，街坊亦希望對黃伯表示支持，曾計劃聯署為他求情，惟黃伯透過議員張超雄表示希望一力承擔責任，最終未有成事。

稱黃伯為人友善 照顧病妻負擔大

「佢唔係想刻意勒死老婆，因為佢覺得自己大過老婆，唔知自己會唔會死先過老婆，咁老婆就好慘，我同情佢咁諗，畀我都會咁諗」，陳太指她所認識的黃伯為人友善，亦十分愛錫太太，於太太行動不便時，黃伯年屆八旬仍要照顧她的起居飲食，黃太曾多次出入老人院，但亦因不習慣而要回家，可想而知黃伯作為照顧者面對的負擔有多大，「太辛苦真係頂唔住，我覺得佢崩潰㗎喇」。

陳太指早幾天黃伯弟弟回來單位清潔，當時他感激街坊「多謝你哋原諒」。（資料圖片）

聽到黃伯即將獲釋的消息，陳太表示感到十分高興，認為裁決「判得好」，又指早幾天黃伯弟弟回來單位清潔，當時他說「多謝你哋原諒」，陳太指「梗係原諒啦，我哋係好鄰居，識咗廿幾年，我哋成條巷冇人驚！」曾有房署職員詢問街坊會否需要搬走，亦無人有此打算。陳太希望黃伯能早日回來與街坊一起過年，「新年熱鬧啲，條巷多番啲生氣，起碼唔會少左一戶人關門先」。

區議員：曾接老翁求助換單位 家訪揭情況坎坷

東區區議員趙資強指，於案件發生前約一年，曾接獲老翁前來求助，希望能搬遷一個較大的單位方便照顧太太，趙指當時曾到其家中探訪，由於黃伯及其太太均行動不便，其居住的一至兩人單位環境十分擠迫，為遷就妻子黃伯更要席地而睡，趙資強指其情況亦十分坎坷，惟當時向房署申請並不獲答允。後來悲劇發生，趙資強認為事件顯示政府對長者的支援並不足夠。

於事件後，趙資強稱社署及慈善機構如東華三院等都對問題十分重視，並安排家訪了解區內同類型長者個案需要，因此至現時已較少聽到類似的兩老病患個案，較多的個案是兩老無法清潔單位及飲食等，趙認為需要更多義工協助。而關於區內的安老院舍問題，趙資強指區內分別有一間政府資助及私營的安老院舍，環境設施都不俗，但政府資助院舍名額並不足夠，希望政府能增加同類院舍的供應。