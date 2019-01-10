警「撒哈拉」反黑工行動　搜查港九排檔賓館　拘39名不同國籍男女

警方及入境處人員聯手反黑工。(陳永武攝)

入境處聯警「撒哈拉」行動 拘23男9女

入境處聯同警方西九龍總區機動部隊、行動部應變部隊第一大隊、西九各警區特遣隊人員，於昨日(1月9日)早上7時起，執行代號「撒哈拉」打擊非法入境行動，搜查西九多個目標地點，包括油旺角、尖沙咀、深水埗及九龍城多個排檔、餐廳、零售店及賓館等，拘捕23男9女(28歲至75歲)，被捕人分別來自巴基斯坦、印度、印尼、尼泊爾、孟加拉、泰國及越南等；他們涉嫌觸犯「非法入境」、「逾期居留」、「藏毒」、「盜竊」、「藏有未完稅物品」、「違反逗留條件」、「協助及教唆非法入境」及其他罪行，被捕者包括僱主。

港島「冠軍」掃黃反黑工 拘七男女

此外，西區警區特別職務隊、西區分區特遣隊、港島總區機動部隊聯同入境事務處及勞工處人員根據線報及經深入調查，昨日（1月9日）上午約10時展開代號「冠軍」掃黃及反非法勞工行動，在德輔道西、高陞街及利榮街一帶多個地點，拘捕共6名外籍女子及1名中國大陸男子，年齡介乎19歲至64歲，涉嫌「管理賣淫場所」、「經營無牌按摩院」、「僱用不可合法受僱的人」、「違反逗留條件」、「協助及教唆違反逗留條件」及「逾期居留」。警方指，被捕男女現正被扣留調查，部分被捕人稍後由入境事務處跟進。行動中，人員檢獲一批證物，包括按摩床、床墊、毛巾及按摩油等。